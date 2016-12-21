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Промсвязьбанк стал лауреатом премии Cbonds Awards - 2016 за лучшую сделку первичного размещения на рынке секьюритизации

Промсвязьбанк удостоен премии Cbonds Awards-2016 в номинации "Лучшая сделка первичного размещения на рынке секьюритизации". Вручение награды состоялось в Санкт-Петербурге в рамках XIV Российского облигационного конгресса.

В рамках сделки были выпущены облигации класса «А» на общую сумму 7 млрд. рублей. Выпуск облигаций с высоким рейтингом (Ваа3 рейтингового агентства Moody's) обеспечит банку дополнительный источник фондирования. А секьюритизация портфеля МСБ в целом позволит расширить кредитование сегмента малого и среднего бизнеса.

«До 2014 года в России не было юридического механизма секьюритизации кредитных портфелей МСБ. Промсвязьбанк принимал активное участие в разработке стандартов заключения подобных сделок в составе рабочей группы Банка России, и первым при поддержке МСП Банка и других участников сделки секьюритизировал портфель МСБ кредитов. Наш опыт будет полезен для всего рынка, возможность привлечения дополнительной ликвидности даст новый толчок дальнейшему развитию кредитования предприятий малого и среднего бизнеса», - заявил заместитель председателя правления - руководитель блока «средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Владимир Шаталов.

«Наша дебютная сделка по выпуску облигаций, обеспеченных МСБ кредитами, положительно воспринята рынком и была полностью размещена среди рыночных инвесторов. Новый инструмент позволит расширить возможности эмитентов по привлечению фондирования и послужит диверсификации вложений для различных категорий инвесторов", - комментирует Анна Беляева, вице-президент, руководитель блока «финансовые рынки» Промсвязьбанка.

Ежегодная премия Cbonds Awards вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования. Участники рынка традиционно выбирают лучшие команды DCM, sales, trading, лучшую аналитику на рынке облигаций, лучшую сделку первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заемщиков.