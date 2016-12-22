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Рубль продолжает демонстрировать чудеса силы

Рынок акций в среду ушел на негативную территорию, хотя в течение дня держался в плюсе благодаря устойчивому стремлению котировок сырой нефти расти. После публикации данных о росте запасов нефти он развернулся вниз, следуя за падением фондовых индексов в Европе и США. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (-1,25%), телекоммуникационного (-1,23%) и финансового (-1,03%) секторов.

Индекс ММВБ закрылся падением на 0,65% на отметке 2212.33 пункта. Индекс РТС потерял 0,15% и остановился на уровне 1140.88 пунктов, на фоне укрепления котировок рубля по отношению к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть в среду развернулись вниз после публикации данных от Министерства энергетики США, которые показали рост запасов сырой нефти на 2420 баррелей вместо ожидаемого падения на 1152 баррелей.

Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 0,54% - до 55,05 доллара за баррель. Западно-техасская WTI потеряла 0,36%, снизившись до 53,11 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль продолжает чувствовать себя уверенно, игнорируя как потенциал роста доллара США, так и снижение котировок нефти. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,57% - до 61,11 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла 0,04%, снизившись до 63,82 рублей за евро.

Российский рубль остается привлекательным на волне крайней зарегулированности валютного рынка, спроса на ОФЗ среди нерезидентов для игры в кэрри-трейд и нахождения котировок сырой нефти у локальных максимумов.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital