Комментарии

Эксдивидендные разрывы негативно повлияют на индекс ММВБ

22 декабря 2016

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent после публикации данных статистики, указавших на рост запасов нефти в США при сокращении её производства, опустились ниже уровня в $55 за баррель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в негативном ключе в районе отметки 2205 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор снова проверит на прочность зону поддержки, сформировавшуюся в районе психологической отметки в 2200 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.04% при оборотах торгов примерно на 40% ниже среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на его поведение оказало снижение котировок акций нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (-0.4%), телекома Vodafone (-0.7%) и фармацевтических компаний GlaxoSmithKline (-0.6%) и AstraZeneca (-0.44%). Согласно опубликованным данным опроса, инфляционные ожидания британцев на фоне девальвации фунта стерлингов после Брекзита выросли до максимального уровня за последние 2 года. Ждут резкого ускорения британской инфляции и в Банке Англии. В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC упал в среду на 0.33%, а снижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции авиастроительного концерна Airbus (-1.3%) и нефтегазового гиганта Total (-1.4%). Немецкий фондовый индикатор DAX (+0.03 %) продолжил предрождественское ралли, прибавив пятую торговую сессию подряд благодаря повышению котировок акций Volkswagen (+1.9%), Linde (+1.2%) и Daimler (+0.2%), внесших существенный вклад в его подъем.

Фондовый рынок США в среду снизился. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones потерял в итоге дня 0.16%, а наибольшее негативное влияние на его повышение оказали акции банка Goldman Sachs (-0.7%) и фармацевтической компании Merck (-1.8%). Индекс high-tech биржи NASDAQ упал на 0.23% на фоне снижения котировок акций биофармацевтических корпораций Vertex Pharmaceuticals (-5%), Incyte (-2.4%) и Celgene (-2.2%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.25%) также продемонстрировал нисходящую динамику, а понижением в его отраслевом спектре выделились индекс сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью (-1.3%), и индекс сектора «Здравоохранения» (-0.6%).

Рынок акций РФ в среду понес потери. Индекс ММВБ просел на 0.63% в основном из-за снижения котировок акций Газпрома (-1.4%) и Сбербанка (-0.7%). Долларовый индекс РТС (-0.15%) упал менее значительно вследствие укрепления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать воздействие в целом как на рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающиеся сегодня эксдивидендные разрывы в акциях Лукойла и Магнита, которые окажут умеренное негативное влияние на индекс ММВБ.

 

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»

 


/ СИА /



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