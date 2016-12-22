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Российский рынок акций плавным движением вниз снимает накопленную перекупленность

Мировые рынки не смогли развить заданный в начале недели повышательный импульс, и перешли к умеренной коррекции, несмотря на благоприятную макростатистику. На европейском рынке ключевые новости коснулись банковского сектора. Так, швейцарский регулятор сообщил об урегулировании дела о манипулировании процентными ставками, а итальянские банки (Unicredit и Intesa) выросли на сообщении об одобрении программы докапитализации объемом 20 млрд евро итальянским парламентом. Американский рынок завершает год в пятерке наиболее результативных, среди developed markets, идей для усиления роста немного и рынок дрейфует вблизи достигнутых максимумов. Цены на нефть вчера негативно отреагировали на рост запасов нефти в США и отступили в направлении отметки 54 долл./барр. Сегодня вечером будут представлены данные по ВВП США за 3-й кв., а также данные по заказам на товары длительного пользования, эти цифры могут определить настрой трейдеров перед Рождественскими выходными (в понедельник торги на биржах США и Европы проводиться не будут).

Российский рынок акций плавным движением вниз снимает накопленную перекупленность, по-прежнему наблюдаемую по техническим индикаторам. Сегодня к открытию сформировался умеренно негативный внешний фон, а наступление экс-дивидендной даты по акциям ЛУКОЙЛа и Магнита может привести к снижению индекса ММВБ на 0.4-0.5% на старте сессии. В дальнейшем продажи могут активизироваться, поэтому прохождение вниз отметки 2200 пунктов ММВБ выглядит вполне вероятным.

Илья Фролов, Промсвязьбанк