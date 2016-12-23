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Российский рынок акций ускорил снижение

Индекс MSCI World завершает год на 16-ти месячных максимумах, благодаря ралли на американском рынке после президентских выборов и улучшения динамики рынков Европы в конце года на ожиданиях ускорения роста экономики и повышении капитализации производителей сырья. Индекс развивающихся рынков MSCI EM при этом выглядит весьма слабо, демонстрируя попытки обновления полугодовых минимумов: большинство региональных рынков здесь сталкивается с ускорением оттока капитала. Доллар завершает этот год на 14-ти летнем максимуме по индексу DXY, что является отражением как веры инвесторов в силу американской экономики, так и повышения процентных ставок ФРС, что идет вразрез с политикой других мировых регуляторов (ЕЦБ, Банка Японии, Банка Англии). Крепкий доллар и повышение инфляционных ожиданий вывело доходность по 1-ти летним казначейским облигациям США на максимумы с 2014г. Мы полагаем, что до конца года текущая рыночная диспозиция сохранится, хотя и не исключаем локальной фиксации прибыли по рисковым активам на следующей неделе (отметим, что в понедельник торги на биржах США и Европ проводиться не будут). Из числа ожидаемых событий на следующей неделе следует отметить публикации данных за ноябрь по индексу потребительской уверенности, отложенным продажам домов и индексу PMI Чикаго.

Российский рынок акций ускорил снижение, что стало следствием наступления экс-дивидендных дат по акциям ЛУКОЙЛа и Магнита, а также общего ухудшения настроений на EM. Объемный приток капитала в российские активы сохраняется на протяжении 6-й недели подряд, что способствует удержанию максимальных отметок по индексам, при этом рост цен на нефть не позволяет развить коррекцию. Так, на последней отчетной неделе 14-21 декабря, по расчетам PSB Research, приток в биржевые фонды, ориентированные инвестиции в российские активы, составил 79 млн долл. На рынке акций развивается сильный коррекционный импульс, в рамках которого возможно движение индекса ММВБ в район 2120-2140 пунктов – к ближайшей области поддержки. С учетом понижения торговой активности на этой неделе и вероятного ее дальнейшего сокращения на следующей неделе, инвесторы могут воздержаться от активных покупок, что приведет к завершению года в рамках диапазона 2150-2200 пунктов.

Илья Фролов, Промсязьбанк