Комментарии

Усиление доллара приостановилось

26 декабря 2016

Активность на мировых торговых площадках с приближением новогодних праздников постепенно снижается. На прошлой неделе торги были достаточно спокойными. В центре внимания была статистика по экономике США. Несколько разочаровали лишь объёмы заказов на товары длительного пользования. В остальном опубликованные данные были достаточно сильными. Цифры по ВВП за третий квартал были пересмотрены с 3,3% до 3,5%. Продажи на первичном и вторичном рынках недвижимости за ноябрь также вышли лучше ожиданий. Это лишний раз может утвердить Федрезерв в решимости более быстро поднимать ключевую ставку.

На текущий момент рынки закладываются как минимум на два повышения ставки ФРС в 2017 году (исходя из котировок фьючерсов, первое повышение ожидается с вероятностью 19%, второе повышение – с вероятностью 33%, третье повышение – с вероятностью 28%, четвертое повышение – с вероятностью 13%) на фоне позитивных сигналов от американской экономики и росте инфляционных ожиданий. Тем не менее, на прошлой неделе усиление доллара на мировых рынках приостановилось. EUR/USD в рамках коррекции к предыдущему ослаблению отыграл часть позиций и вернулся к 1,046, а индекс доллара DXY опустился ниже 103 пунктов.

На этой неделе мы ожидаем спокойных торгов на пониженных объёмах. В понедельник европейские и американские биржи закрыты в связи с празднованием католического Рождества (не торгуются также фьючерсы на S&P 500 и Brent), часть площадок (Великобритания, Австралия, Гонконг, Канада) не будет работать и во вторник. Напомним, что Московская биржа отдыхает с 31 декабря по 2 января. Активных торгов до конца года ждать не стоит, так как трейдеры начинают уезжать от торговых терминалов на новогодние каникулы, чтобы набраться сил на 2017 год, который обещает быть непростым. 

Главная интрига следующего года на валютном рынке: будет ли достигнут паритет между долларом и евро? Два ключевых фактора, от которых это будет зависеть, – монетарная политика мировых Центробанков (ФРС и ЕЦБ) и итоги выборов в европейских странах. Напомним, что в мае пройдут выборы во Франции, в августе – в Германии, вероятны также новые парламентские выборы в Италии. Центробежные силы в Европе усиливаются, поэтому возможны сюрпризы.

Российский рубль может занести 2016 год себе в актив. После ослабления в 2014-2015 годах он нашёл в себе силы отыграть часть позиций у доллара и евро. Причём это происходило на фоне усиления доллара по отношению к остальным мировым валютам. На нефтяном рынке до конца декабря потрясений не предвидится. Так что, USD/RUB закроет год в районе 61, а EUR/RUB в районе 63,5 - 64.

Из публикуемой на этой неделе статистики внимание стоит обратить на индекс потребительского доверия в США и индекс деловой активности Чикаго за декабрь. Кроме того, выйдет блок статистики по японской экономике: индекс потребительских цен, промышленное производство, розничные продажи и уровень безработицы за ноябрь.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари


/ СИА /



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