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Индекс ММВБ проведет торги понедельника в пределах 2165-2185 пунктов

Российский фондовый рынок в понедельник открылся в плюсе. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,3%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Мечела» и «Россетей». Под давлением торгуются бумаги «ТМК» и «Системы».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральным. Американские рынки завершили пятничную сессию символическими покупками, сегодня заокеанские и европейские площадки закрыты по случаю католического Рождества. Торги нефтью также не производятся.

Российский рубль открыл торги понедельника ограниченным укреплением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 60,91 руб. (-0,2%). Активность в паре доллар/рубль сегодня будет весьма ограниченной ввиду отсутствия новостей и драйверов. Сессия пройдет в диапазоне 60,80-61,55 руб.

Евро/доллар умеренно подрастает в начале финальной недели года, но и здесь объемы торгов и волатильность символические. Основные торги идут вокруг 1,0460, возле этой отметки сегодня рынок и останется.

Индекс ММВБ проведет понедельник в пределах 2165-2185 пунктов. Особенной активности сейчас ждать не стоит: год подходит к завершению, и это время для логичной фиксации прибыли.

Министерство энергетики РФ озвучило свои планы на 2017 год в области экспорта углеводородов. Страна планирует наращивать экспорт нефти и довести его до 260 млн тонн. По итогам 2016 года прирост экспорта составит 4,8% год к году или 253,5 млн тонн. Что касается поставок газа, то для независимых поставщиков новости снова печальные, к экспорту в 2017 году их вряд ли допустят. Хотя ранее «Газпром» предлагал разрешить экспорт тем компаниям, которые являются гарантированными поставщиками на внутреннем рынке, то есть «Новатэку» и «Роснефти». Отсутствие доступа к экспорту ограничивает потенциал роста стоимости акций данных компаний.

Сегодня внеочередное общее собрание акционеров проведут «Аэрофлот» и «Иркутскэнерго». Состоится заседание совета директоров «РусГидро».

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари