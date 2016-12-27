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Цены на цветные металлы снижаются под конец года

2016 год прошёл под знаком роста котировок промышленных металлов на фоне ожиданий восстановления мировой экономики, позитивной статистики из Китая, дефицита металлов на складах и избрания Дональда Трампа. Под конец года участники рынка фиксируют полученную прибыль – котировки металлов откатываются вниз. Поводом к коррекции стало решение Shanghai Futures Exchange ограничить внутридневные позиции по фьючерсам на цинк и свинец, что охладило пыл спекулянтов. Кроме того, есть опасения, что правительство Поднебесной в следующем году ограничит спекуляции недвижимостью, что может привести к сдутию ряда пузырей на рынке Китая.

В понедельник котировки промышленных металлов снизились на 1,5%-2%. LME с начала недели закрыта на праздники, она возобновит работу 28 декабря. Рост котировок металлов может возобновиться в 2017 году. На наш взгляд, наибольшим потенциалом обладает никель. Добыча этого металла на Филиппинах упала в 3 квартале на 16% на фоне остановки ряда рудников, возможно дальнейшее закрытие рудников из-за несоблюдения требований по безопасности и экологии. Потенциал роста есть и у меди – в следующем году возможен дефицит этого металла на фоне роста спроса на него и замедления добычи. Министерство горнодобывающей промышленности Индонезии сократило прогноз производства меди в 2016 г. на 22% до 241,6 тысяч тонн.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари