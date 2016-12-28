Комментарии

Фундаментально потенциал роста российской валюты уже исчерпан

28 декабря 2016

Российский фондовый рынок словно тянет время, не торопясь фиксировать прибыль в преддверии новогодних каникул. Сегодня он снова использует сиюминутные поводы заработать дополнительно. Индекс ММВБ во вторник вернулся к росту, впрочем, уже без особенных объемов. Рублевый индикатор остается зажатым в диапазоне 2170-2200 пунктов. По всей вероятности, торги среды пройдут в тех же рамках.

Рубль чувствует себя все также уверенно, даже оставшись без опоры на налоговый период, поскольку цены на нефть вернулись к росту с возобновлением торгов заокеанских инвесторов. При этом укрепление рубля в течение последних дней не выглядит полноценным ростом, поскольку фундаментально потенциал роста российской валюты уже исчерпан. Доллар США сохраняет позиции внутри диапазона 60,60-61,35 руб., но имеет шансы восстановиться выше 62,50 в ближайшей перспективе.

К концу последней рабочей недели 2016 года участники рынка все активнее будут закрывать позиции и фиксировать прибыль. К вечеру 29 декабря волатильность в основных активах замедлится почти до нуля, а в пятницу на площадках останутся лишь самые любопытные.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари


/ СИА /



На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Другие материалы раздела


28
декабря
2016
 Аукционы по ОФЗ проявят степень интереса инвесторов к рублевым активам
Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к...
 
28
декабря
2016
 До конца года уровень 60 рублей за доллар станет реальностью
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 32,00 коп. (-0,52%), до 60,67 руб., курс евро – на 33,75 коп....
 
28
декабря
2016
 Цены на нефть готовы пойти к $60
За прошедший торговый день: Цена на февральские фьючерсы нефти марки Brent повысилась до $56,09 и прибавила 1,69%. Цена на февральские фьючерсы нефти марки WTI повысилась до $53,89 и прибавила...
 
28
декабря
2016
 Прогнозы и комментарии: Не стоит переживать за ММВБ и рубль
Итоги торгов 27.12: Индекс ММВБ повысился на 0,53% до 2189,43п. Индекс РТС повысился на 0,99% до 1135,79п. И хотя российский рынок вчера торговался уже не в одиночку, существенного роста...
 
27
декабря
2016
 Доля «Газпрома» на европейском рынке достигла рекорда
Доля «Газпрома» в Европе достигла 33,5%. С 1 января по 15 декабря 2016 года поставки российской компании в страны дальнего зарубежья выросли на 11,9%, до 170 млрд кубометров газа. По...
 
27
декабря
2016
 Ралли завершилось
Индекс Доу Джонс затормозил свой рост, но движение вверх ещё возродится до вступления Д. Трампа в должность. Что будет с индексом после инаугурации нового президента сказать пока сложно. В ближайшие...
 
27
декабря
2016
 Доллар топчется на двухнедельных минимумах
Курс пары доллар/рубль с расчетами завтра в ходе торгов вторника обновил минимумы предыдущего дня, продолжая консолидироваться в районе минимальных значений последних двух недель. Текущей уровень...
 
27
декабря
2016
 Норникель покупает медь на миллиард долларов
Акции Норникеля снижаются на 3,5%. Однако падение обусловлено не новостями о сделке с Ростехом, а тем, что бумаги очистились от дивидендов. На одну акцию будет выплачено 444,25 руб. Дивидендный гэп оказался меньше, чем размер выплат. 
 
27
декабря
2016
 Цены на цветные металлы снижаются под конец года
2016 год прошёл под знаком роста котировок промышленных металлов на фоне ожиданий восстановления мировой экономики, позитивной статистики из Китая, дефицита металлов на складах и избрания Дональда...
 
27
декабря
2016
 Валютная пара EUR/USD: ожидается отступление в район 1,0417
В понедельник торги по евро закрылись незначительным ростом против американского доллара. По итогам дня курс евро вырос на два пункта, до 1,0451. В Европе и США биржи были закрыты по случаю...
 
27
декабря
2016
 Прогнозы и комментарии: Рынок не хочет падать под конец года
Итоги торгов 26.12: Индекс ММВБ повысился на 0,22% до 2177,86п. Индекс РТС повысился на 0,60% до 1124,65п. Последняя торговая неделя 2016 года началась достаточно вяло, так как большинство...
 
27
декабря
2016
 Итоги торгов: Возможно лучшая позиция сейчас – это отсутствие таковой
КОТИРОВКИ НА 18:50 МСК Индекс ММВБ: рост на 0,22% до 2177,86 пунктов Индекс РТС: рост на 0,6% до 1124,65 пунктов О ГЛАВНОМ: Российские индексы закончили торговую сессию понедельника на...
 
26
декабря
2016
 Усиление доллара приостановилось
Активность на мировых торговых площадках с приближением новогодних праздников постепенно снижается. На прошлой неделе торги были достаточно спокойными. В центре внимания была статистика по экономике...
 
26
декабря
2016
 В Европе доллар отыграл утренние потери
По случаю национальных праздников биржи Европы и США в понедельник закрыты. Объём торговли на валютном рынке низкий. Американский доллар подешевел к основным валютам на азиатской сессии, а в ходе...
 
26
декабря
2016
 S&P присвоило BrokerCreditService Structured Products PLC рейтинг «В/В»
S&P присвоило кипрской компании BrokerCreditService Structured Products PLC рейтинг «В/В» с позитивным прогнозом.
 
26
декабря
2016
 Индекс ММВБ проведет торги понедельника в пределах 2165-2185 пунктов
Российский фондовый рынок в понедельник открылся в плюсе. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,3%. В лидерах утреннего спроса отметились...
 
26
декабря
2016
 Деловой мир поверил в конец холодной войны
По информации деловых изданий к недавно приватизированному пакету акций «Роснефти» сохраняется большой интерес. Сейчас акционерами являются Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore,...
 
26
декабря
2016
 Совладелец S7 ушел с поста главы компании
Совладелец авиакомпании S7 Group Владислав Филев покинул пост гендиректора организации и решил заняться отраслевыми проектами компании. Об этом сообщает издание «Ведомости».
 
26
декабря
2016
 Угольщики в лидерах, телекомы в ауте из-за «закона Яровой»
Индекс ММВБ: 2176,96 (+0,17%) Индекс РТС: 1125,22 (+0,65%) Российский рынок начинает последнюю неделю уходящего года вяло в условиях, когда основные западные площадки закрыты на праздничный...
 
26
декабря
2016
 Тихие рынки с крепким рублем и в ожидании роста нефти
В пятницу, 23 декабря, торги по нефти завершились в плюсе. К закрытию биржи стоимость барреля марки Brent поднялась на 0,4%, до $55,02. После обновления годового максимума рынок черного золота...
 
26
декабря
2016
 На глобальных рынках после рождественское затишье
ИФК «Солид»: На глобальных рынках после рождественское затишье Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского...
 
26
декабря
2016
 Прогнозы и комментарии: Пора заканчивать с 2016
Итоги торгов 23.12: Индекс ММВБ понизился на 0,07% до 2173,18п. Индекс РТС понизился на 0,70% до 1117,92п. Новая неделя на российском рынке акций начнется с достаточно спокойной торговой...
 
26
декабря
2016
 Владимир Путин дал инвесторам четкий «бычий» сигнал
Сегодня Владимир Путин провел традиционную конференцию. Как известно, самое красивое это счет на табло – цифры, озвученные президентом России, действительно, впечатляют. Яркий контраст с...
 
24
декабря
2016
 Рубль готовится к Католическому Рождеству
К середине пятницы рубль демонстрирует нейтральную динамику относительно доллара и евро. В фокусе – ситуация на рынке нефти, а также налоговый период в РФ. На 25 декабря придется...
 
24
декабря
2016
 Поводов для ускорения снижения сейчас немного
КОТИРОВКИ НА 18:50 МСК Индекс ММВБ: снижение на 0,07% до 2173,18 пунктов Индекс РТС: снижение на 0,7% до 1117,92 пунктов О ГЛАВНОМ: Российские индексы закончили торговую...
 
23
декабря
2016
 Ралли заканчивается или закончилось?
На фронте индекса Доу Джонс пока ничего не происходит, но в США в целом тоже ничего не происходит. Наступило затишье перед главным праздником США, и это не встреча Нового Года, а Рождество. Само 31...
 
23
декабря
2016
 Индекс ММВБ проторгуется под занавес недели в диапазоне 2170-2210 пунктов
Российский фондовый рынок в пятницу открылся разнонаправлено, но быстро вернулся в полноценный плюс. Список утренних лидеров спроса возглавляют акции «Транснефти» и «Акрона»....
 
23
декабря
2016
 Российский рынок акций ускорил снижение
Индекс MSCI World завершает год на 16-ти месячных максимумах, благодаря ралли на американском рынке после президентских выборов и улучшения динамики рынков Европы в конце года на ожиданиях ускорения...
 
23
декабря
2016
 Сбербанк отсрочил долг Мечела
«Сбербанк» перенес погашение «Мечелом» долга в 5 млрд руб. с 2016 года на срок до июля 2017 года, сообщает Коммерсант. «Изначальный график погашения задолженности...
 
23
декабря
2016
 Устойчивого снижения рынка на протяжении продолжительного периода времени, скорее всего, не будет
Итоги торгов 16.12: Индекс ММВБ понизился на 1,70% до 2174,64п. Индекс РТС понизился на 1,32% до 1125,80п. Коррекция на российском рынке акций началась под самое завершение года. Накануне...
 
23
декабря
2016
 Налоговый период оказывает поддержку рублю
К середине четверга рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе – ситуация на рынке нефти, а также налоговый период в РФ. К 15:00 мск Brent торгуется в районе $54,2, теряя около...
 
23
декабря
2016
 День за медведями, но пока это не более чем коррекция
КОТИРОВКИ НА 18:50 МСК Индекс ММВБ: снижение на 1,66% до 2175,62 пунктов Индекс РТС: снижение на 1,23% до 1126,86 пунктов О ГЛАВНОМ: Российские индексы закончили торговую сессию четверга...
 
23
декабря
2016
 На российский фондовый рынок все-таки пришла коррекция
Сегодня внешний фон смотрится сдержанным, информационных поводов немного, и заокеанское снижение биржевой активности бросает тень и на отечественные площадки. Индекс ММВБ отступил в четверг под...
 
23
декабря
2016
 Евро укрепился на торгах в Европе
В четверг на торгах в Европе большинство основных валют торгуются в минусе по отношению к американскому доллару. Единственный, кто обновил максимум против него, это евро. За счет резкого роста пары...
 
22
декабря
2016
 Доллар интересен для покупки в корзину сбережений
Рубль все еще чувствует себя королем ситуации, укрепляясь в парах с иностранными валютами на фоне коррекции в нефти. Спрос на российскую валюту в рамках налогового периода и потока бюджетных денег на...
 
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги