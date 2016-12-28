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Возобновляемая энергия стала дешевле нефти и газа в 30 странах

Согласно отчету Всемирного экономического форума (ВЭФ), в 2016 году возобновляемая энергия стала дешевле или сравнялась по цене с ископаемыми энергоносителями более чем в 30 странах, в том числе в Бразилии, Мексике, Чили и Австралии. Доля альтернативной энергетики в мировом энергобалансе продолжает расти. Сейчас на долю возобновляемых источников энергии приходится порядка 20%. Но всё же о конце эпохи углеводородов пока речи нет. В ближайшие несколько десятков лет человечество точно не сможет отказаться от нефти и газа.

Среди упомянутых государств страны с большим количеством солнечных дней, где есть возможность активно использовать солнечную энергию. В северных странах её использование менее рентабельно. Кроме того, альтернативная энергия сейчас по-прежнему заметно дороже классических источников (нефть, газ, уголь) и развивается она за счёт государственных субсидий (в её развитие вкладывается до $1 трлн ежегодно). На текущий момент за счёт солнечной панели/ветряка возможно обеспечить энергопитание отдельного дома, но об обеспечении энергией городского района/промышленных предприятий речи пока не идёт.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари