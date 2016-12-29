Комментарии

Драйвером рынка станут данные нефтяной статистики

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $56 за баррель, находясь под давлением после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на существенный прирост запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2180-2185 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней при невысокой предновогодней активности инвесторов.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду не показали единой динамики на фоне пониженной активности инвесторов. Обороты торгов на европейских фондовых площадках вчера сложились на уровне примерно вдвое ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил.0.54%, завершив торговую сессию на максимальном за всю его историю уровне по состоянию на момент закрытия рынка. При этом наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций банка HSBC (+1%), горнодобывающих компаний Rio Tinto (+3.3%), BHP Billiton (+4.3%), Glencore (+2.3%), а также нефтегазовых гигантов BP (+1.2%), Royal Dutch Shell (+1%). В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC просел в среду на символические 0.01%, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции оператора сети отелей Accor (-1.5%) и телекома Nokia (-1.2%), нивелировавшие позитивное влияние на индекс роста акций металлургической компании ArcelorMittal (+1.8%) и нефтегазового гиганта Total (+0.7%). Немецкий индикатор DAX (+0.02%) прибавил благодаря подъему котировок акций SAP (+0.45%), Adidas (+1.2%), BASF (+0.3%) и Siemens (+0.2%), позитивное влияние которых на индекс DAX компенсировалось падением акций Deutsche Lufthansa (-2.5%) и Commerzbank (-1.7%).

Фондовый рынок США в среду снизился. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones опустился в итоге дня на 0.56%, а наибольшее отрицательное влияние на его снижение оказали акции производителя тяжелой техники Caterpillar (-1.5%) и авиакосмической корпорации Boeing (-0.9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ упал на 0.89% на фоне падения котировок акций Nvidia (-6.9%), Qualcomm (-2.2%) и Micron (-2.2%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.84%) также продемонстрировал негативную динамику, а понижением в его отраслевом спектре выделились индексы финансового сектора (-1.0%) и сектора «Материалы» (-1.0%).

Рынок акций РФ в среду не показал единой динамики. Индекс ММВБ потерял 0.29% в основном из-за понижения котировок акций Лукойла (-2.5%) и Сбербанка (-1.3%). Долларовый индекс РТС (+0.22%) вырос исключительно благодаря укреплению позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. При этом новости с нефтяного рынка и публикуемые сегодня данные по запасам и производству нефти в США могут стать сильным драйвером для рыночных движений. В тоже время, готовящееся объявление США о новых санкциях в отношении России вряд ли скажется на настроениях инвесторов.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»