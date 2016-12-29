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Россия – фаворит среди развивающихся рынков в 2017 году

По сообщению Bloomberg, ссылающегося на рекомендации нескольких инвестбанков, Россия один из главных фаворитов 2017 года среди развивающихся рынков. Факторами в пользу России называются президентство Дональда Трампа (внешнеполитическое давление на Россию может ослабнуть), рост цен на нефть и выгодные возможности по сделкам кэрри-трейд с рублём. В уходящем году рубль и российский фондовый рынок показали неплохой рост. Отечественная валюта укрепилась к доллару на 22%, к евро ещё сильнее, а индекс ММВБ прибавил почти 30%. Российский фондовый рынок вновь называют «тихой гаванью». Впрочем, к подобным оценкам стоит относиться с известной долей скептицизма – достаточно вспомнить кризис 2008-2009 годов.

На наш взгляд, не стоит ожидать продолжения бурного роста российского фондового рынка в следующем году. Индекс ММВБ и отдельные бумаги (Сбербанк, «Роснефть», «Башнефть», «Аэрофлот», «НОВАТЭК», «Газпром-нефть») находятся в районе исторических максимумов. Расти с этих уровней сложнее, тем более что сильного притока средств западных инвесторов в Россию на фоне геополитической обстановки ждать не стоит. Отдельные активы (к примеру, «Газпром») сохраняют потенциал роста, но покупать рынок широким фронтом нецелесообразно. Впрочем, обвала рынка также ждать не стоит – 2017 год предвыборный, так что правительство постарается избежать каких-либо потрясений.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари