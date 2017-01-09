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Курсы валют в Ангарске: 9 января минимальный курс продажи доллара 60 руб., евро - 63,15 руб

9 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 57,89-59,68 рубля за доллар, курс продажи составил 60-63,3 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 42 коп. и составил 59,68 рубль. Такой курс покупки предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 76 коп. и составил 60 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 60,65-62,75 рубля за евро, курс продажи составил 63,15-66,58 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 55 коп. и составил 62,75 руб. Такой курс покупки предложил Бинбанк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 81 коп. и составил 63,15 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.



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