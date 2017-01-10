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Торги вторника доллар проведет в пределах отметок 59,65-60,45 руб.

Российский фондовый рынок в первый полноценный рабочий понедельник 2017 года торговался внутри устойчивого растущего канала, но продажи нефти ближе к вечеру вынудили индексы уйти в «красную» зону. Индекс ММВБ торгуется к закрытию неподалеку от 2200 пунктов и остается в проторгованном диапазоне 2190-2250 пунктов. Этот же коридор будет актуален и во вторник.

Нефть попала под «медвежье» давление после того, как на рынке появилась информация о росте экспорта нефти Ираном — его покупателями стали Китай, Южная Корея и Индия. Экспортная нефть идет из накопленных запасов, что само по себе никак не противоречит соглашениям ОПЕК. Однако в декабре Иран достиг нового исторического рекорда по экспорту и, вполне возможно, в январе его обновит. Это нервирует рынок, но драйвер выглядит краткосрочным и не слишком влиятельным.

Рубль остается фаворитом в торгах carry trade, потому особенно не реагирует на смены настроений на сырьевых площадках и держится довольно дорогим в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит ровно под отметкой в 60,0 руб., утром атака на нее была успешной, но катализатора, чтобы закрепиться выше, не хватило. При пробое этого рубежа «быки» в паре доллар/рубль попробуют закрепиться у 60,50 руб., но выше двинутся только в случае разворота на рынке энергоносителей. Торги вторника доллар проведет в пределах отметок 59,65-60,45 руб., евровалюта останется в коридоре 62,75-63,85 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари