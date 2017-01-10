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Турецкая лира обновила рекордный минимум

Курс национальной валюты Турции в понедельник снизился на 2,35%, до 3,7308 лиры за один доллар США, обновив свой рекордный минимум с 2005 года, то есть с периода деноминации турецкой валюты. Падение произошло на фоне ожиданий более быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва. Против лиры играют также внутренние экономические и политические проблемы. Прежде всего ситуация в Сирии и угрозы новых террористических актов. В прошлом году Турция пережила попытку государственного переворота, и некоторые инвесторы полагают, что он может не оказаться последним. Турецкая валюта всегда очень чувствительна к стоимости денег из-за зависимости экономики от внешнего финансирования. При этом ЦБ Турции вынужден поддерживать заниженные процентные ставки из-за политического давления. Ранее глава Стамбульской биржи Химмет Карадаг сказал, что курс доллара по отношению к турецкой лире до конца 2017 года не превысит 3,7 TRY/USD. Фундаментально ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время, турецкие монетарные власти фактически бессильны. От них не зависят ни действия террористов, ни политика ФРС, которая в текущем году, вероятно, приведет к распродажам всех основных валют развивающихся рынков. Вместе с тем, ослабление валюты имеет и свои плюсы. Ослабление лиры поддерживает экспорт и делает турецкие пляжи более привлекательными для туристов, в том числе из России.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари

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Курс национальной валюты Турции в понедельник снизился на 2,35%, до 3,7308 лиры за один доллар США, обновив свой рекордный минимум с 2005 года, то есть с периода деноминации турецкой валюты. Падение...



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