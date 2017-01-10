Комментарии

Россия с начала года сокращает добычу нефти вместе с ОПЕК

10 января 2017

По данным информационно-аналитического агентства «ЦДУ ТЭК», в России в период с 29 декабря 2016 года по 6 января текущего года добыча нефти снизилась на 1,2%, до 11,3 млн баррелей в день. Таким образом, за первую неделю нового года Россия «убрала» с мирового рынка нефти примерно 137 тыс. баррелей в день и тем самым фактически начала выполнять соглашение ОПЕК и независимых производителей нефти о сокращении добычи в целях стабилизации нефтяного рынка.

Напомним, что ранее российский министр энергетики Александр Новак заявлял, что в январе Россия планирует сократить добычу нефти в общей сложности на 50 тыс. баррелей в день, а в апреле-мае текущего года – выйти на согласованный вместе с ОПЕК уровень сокращения добычи нефти в 300 тыс. баррелей в день. Но темпы сокращения добычи нефти в первую неделю января уже превысили запланированный на январь уровень снижения добычи нефти.

Мы не исключаем, что в ряде нефтедобывающих регионов данная ситуация оказалась незапланированной, и добыча нефти снизилась, возможно, благодаря ухудшению погодных условий. В частности, перед Новым годом на ряде нефтяных месторождений Западной Сибири из-за аномальных морозов не работали установки по очистке нефти от воды, из-за чего транспортировка нефти по трубопроводам «Транснефти» стала невозможной. Кроме того, поскольку в настоящее время из входящих в ОПЕК стран официально сокращение добычи пока подтвердили только Саудовская Аравия и Кувейт, Россия фактически принимает на себя часть обязательств ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка.

Мы не считаем, что данная ситуация способна оказать негативное воздействие на акции крупнейших российских нефтяных компаний. А стабилизация цен на нефтяном рынке благоприятствует как росту фондового рынка, так и формированию стабильного курса рубля.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари


/ СИА /



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