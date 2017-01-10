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Курсы валют в Ангарске: 10 января минимальный курс продажи доллара 60,35 руб., евро - 63,8 руб

10 января 2017

10 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 57,16-59,88 рубля за доллар, курс продажи составил 60,35-62,53 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 20 коп. и составил 59,88 рубль. Такой курс покупки предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 35 коп. и составил 60,35 руб. По такому курсу доллар продает Россельхозбанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 60,36-63,5 рубля за евро, курс продажи составил 63,8-65,83 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 75 коп. и составил 63,5 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 65 коп. и составил 63,8 руб. Такой курс евро продажи предложил Россельхозбанк.


/ СИА /



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