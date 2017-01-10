Комментарии

Мировые фондовые индексы дрейфуют без единой тенденции

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе $55 за баррель, оставаясь под давлением в ожидании публикации данных по запасам и производству нефти в США, а также озвученных намерений начать продажу нефти из стратегических запасов США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует вероятном небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия (2211 пунктов по индексу ММВБ), предполагая, что в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь протестировать на прочность зону поддержки, сложившуюся в районе «психологической» отметки 2200 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник изменились разнонаправленно. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.38%, обновив свой исторический максимум на фоне возобновившегося ослабления фунта стерлингов. Британская валюта вчера потеряла около 1% к доллару США из-за комментариев премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, показавших растущую вероятность «жесткого варианта» Brexit. При этом наибольшее положительное влияние на поведение британского фондового индикатора вчера оказало повышение котировок акций табачных компаний British American Tobacco (+2.2%), Imperial Brands (+2.2%), выигрывающих как от ослабления фунта, так и того, что в кризисной экономике спрос на сигареты остается стабильным или даже растет. Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение котировок акций нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (-0.7%) и телекома Vodafone (-1.6%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC потерял в понедельник 0.45%, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции телекома Nokia (-2.8%) и банков Credit Agricole (-1.7%), BNP Paribas (-2.1%), Societe Generale (-2.4%). Немецкий индикатор DAX (-0.3%) вчера испытал просадку на фоне падения акций банка Deutsche Bank (-1.2%) и акций компаний из сектора «Здравоохранение» Fresenius Medical Care (-6.8%), Bayer (-0.7%), внесших основной вклад в его снижение.

Фондовый рынок США в понедельник не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones опустился в итоге дня на 0.38%, а наибольшее отрицательное влияние на его понижение оказали акции банка Goldman Sachs (-0.8%) и компании IBM (-1.1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.19% на фоне роста котировок акций таких фармацевтических компаний, как Incyte (+9.4%), Biomarin (+4.8%) и Vertex (+4.4%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.35%) продемонстрировал нисходящую динамику, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс нефтегазового сектора (-1.5%). Выступивший глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен призвал руководство ФРС определиться с темпом грядущего повышения ставок, а также высказался за начало обсуждения проблемы сокращения «раздутого» баланса американского Центробанка.

Рынок акций РФ в понедельник снизился при выросших на 10% оборотах торгов. Индекс ММВБ потерял скромные 0.12%. Долларовый индекс РТС (-1.05%) упал более значительно из-за ослабления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских корпоративных событий сегодняшнего дня стоит выделить запланированную ритейлером «Магнит» публикацию операционных результатов за декабрь 2016 года, а также подведение «Московской биржей» итогов торгов за декабрь 2016 года.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»