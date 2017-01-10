Комментарии

Ключевой темой января станет вступление в должность Д.Трампа и первые его шаги на посту президента США

Начало года на мировых рынках выдалось относительно неплохим, большинство рынков акций продемонстрировало инерционный прирост на первой неделе января на ожиданиях ускорения роста экономики США и повышении капитализации производителей сырья. Однако в начале этой неделе тенденция к росту иссякла: вчерашние заявления Т.Мэй о возможности реализации жесткого сценария Brexit негативно повлияли на ход торгов на европейских площадках, хотя премьер-министр Великобритании выразила надежду, что вполне вероятен сценарий выхода из ЕС с сохранением некоторых экономических связей.

Ключевой темой января станет вступление в должность Д.Трампа и первые его шаги на посту президента США – учитывая насколько активно в ноябре-декабре инвесторы «заложились» на изменение политического курса, есть существенные риски того, что часть этих ожиданий так и не оправдается, что, учитывая нахождение рынков на локальных максимумах может привести к развитию коррекционного движения в конце января. Сегодня с прощальным обращением выступит Б.Обама, а уже завтра первую пресс-конференцию проведет Д.Трамп. Другой интересной темой станет стартующий сезон корпоративной отчетности в США, в пятницу свои финансовые отчеты представят Wells Fargo, JP Morgan, BofA.

Российский рынок акций демонстрирует плавное снижение в последние несколько торговых сессий на фоне дефицита идей для роста на глобальных рынках и замедления темпов роста цен на нефть из-за опасений инвесторов в успешности практической реализации мер по ограничению объемов добычи. На наш взгляд, текущая коррекционная фаза может продлиться еще несколько сессий, учитывая потерю импульса к росту на глобальных площадках ввиду приближения даты инаугурации Д.Трампа. Зоной поддержки для индекса ММВБ выступает район 2160-2180 пунктов, мы полагаем, что вблизи этих уровней активность покупателей может возрасти. Из числа ожидаемых корпоративных событий стоит отметить пятничную публикацию бухгалтерской отчетности за декабрь Сбербанка и операционные результаты Уралкалия за 4-й квартал.

Илья Фролов, Промсвязьбанк