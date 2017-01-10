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С ростом нефтяных котировок курс на укрепление рубля продолжится

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 47,00 коп. (+0,79%), до 60,09 руб., курс евро – на 72,00 коп. (+1,15%), до 63,49 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд, евро/рубль – 263,8 млн евро.

Центральный банк России с 10 января понизил официальный курс доллара США на 76,08 коп., до 59,8961 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,1125 руб., что ниже предыдущего дня на 69,86 коп.

В понедельник торги по рублю начались снижением, поскольку нефть к моменту открытия валютного рынка торговалась в минусе. Ценовое давление на черное золото вызвали рост нефтяных буровых установок в США и новость о том, что американские власти собираются выставить в январе на продажу свой стратегический нефтяной запас. В январе Минэнерго США планирует продать 8 млн баррелей.

На фоне снижения нефтяных котировок на 3,64%, до $54,73, курс доллара вырос до 60,09 руб., евро – до 63,49 руб.

До тех пор пока нефть торгуется выше уровня $54,30 за баррель, российской валюте ничего не угрожает. Вчерашнее ослабление рубля является технической коррекцией. Рублёвая стоимость бочки Brent находится на комфортном уровне для правительства РФ и составляет 3309 руб.

В Азии цена на нефть сорта Brent восстановилась до $55,01 (+0,52%). С ростом нефтяных котировок игра на укрепление рубля продолжится. Первое сопротивление у доллара находится на уровне 60,25 руб., второе – на отметке 61,00 руб.

Идеальным вариантом для сегодняшнего дня станет рост цены Brent до $56,09, снижение курса доллара до 59,35/50 руб., евро – до 62,93 руб.

Владислав Антонов, аналитик Альпари