Комментарии

«Магнит» представил слабые операционные показатели за декабрь

Чистая розничная выручка «Магнита» в декабре 2016 года выросла на 6,9% г/г. Декабрь – традиционно месяц высоких продаж, поэтому такая ситуация настораживает. Темпы роста торговой сети «Магнит» за последние годы заметно снизились. Ещё в 2014 году выручка компании росла на 25-30% в год, в первой половине 2016 года темпы роста составляли 14-16% годовых. Но в последние месяцы прошлого года они упали ниже 10%. До конца января операционные показатели опубликуют и другие российские ритейлеры – X5 Retail Group, «ДИКСИ», «Лента». Повышенное внимание также финансовым результатам «Магнита» за 2016 год по МСФО – они будут опубликованы 27 января.

В последние месяцы по темпам роста в лидеры ритейл-сектора вышла Х5 Retail Group. Её выручка в последние месяцы росла в среднем на 25% г/г. Если Х5 сможет сохранить темпы, то по абсолютному размеру выручки она обойдёт «Магнит» уже в этом году. Стратегия развития Х5 Retail Group, делающая ставку, в том числе на сегмент дискаунтеров (магазины «Пятерочка»), в условиях снижения потребительской активности оказывается более выигрышной.

После выхода отчётности акции «Магнита» снижаются на 3%, за два дня снижение составляет уже 4%. По сравнительным показателям акции компании выглядят переоценёнными по сравнению с бумагами Х5 Retail Group. На наш взгляд, арбитражная стратегия “long X5 - short Magnit” может быть интересной.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари