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Связь-Банк вошел в рейтинг 50 крупнейших банков на рынке ценных бумаг

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) занял 26-ю строчку рейтинга 50 крупнейших банков на рынке ценных бумаг по состоянию на 1 декабря 2016 года, который публикует деловое издание «Коммерсант. Деньги». По информации аналитиков журнала, объем вложений Связь-Банка в ценные бумаги превышает 77 млрд рублей, что составляет 25% объема активов Банка. Связь-Банк является постоянным участником «первой тридцатки» рейтинга «Коммерсант. Деньги». Ссылка на рейтинг Рейтинг представляет собой итог расчетов по универсальной методике аналитического центра «Коммерсант. Деньги», основанных исключительно на информации, находящейся в открытом публичном доступе и на информации, содержащейся на официальном сайте Банка России.

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Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) занял 26-ю строчку рейтинга 50 крупнейших банков на рынке ценных бумаг по состоянию на 1 декабря 2016 года, который публикует деловое издание «Коммерсант....



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