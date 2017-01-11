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ВТБ привлек на обслуживание ценные бумаги города Москвы

По результатам выигранного аукциона банк ВТБ заключил государственный контракт с Департаментом городского имущества города Москвы на право оказания услуг по депозитарному обслуживанию принадлежащих столице ценных бумаг на период2017—2019 гг. Объем данных ценных бумаг на хранении в депозитарии банка составит более 346 млрд рублей. Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: «Победа в тендере позволит расширить линейку продуктов, предоставляемых органам государственной власти, подтвердив лидирующие позиции ВТБ в сфере обслуживания клиентов государственного сектора».

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По результатам выигранного аукциона банк ВТБ заключил государственный контракт с Департаментом городского имущества города Москвы на право оказания услуг по депозитарному...



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