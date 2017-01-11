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Курсы валют в Иркутске: 11 января минимальный курс продажи доллара составил 60,35 руб., евро - 63,70 руб

11 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 57,28-60 рубля за доллар, курс продажи составил 60,35-62,65 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 5 коп. и составил 60 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 5 коп. и составил 60,35 руб. По такому курсу доллар продает Россельхозбанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 60,5-63,4 рубля за евро, курс продажи составил 63,7-66,5 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 10 коп. и составил 63,4 руб. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 6 коп. и составил 63,7 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.