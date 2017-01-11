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Курсы валют в Ангарске: 11 января минимальный курс продажи доллара 60,35 руб., евро - 63,7 руб

11 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 57,28-59,93 рубля за доллар, курс продажи составил 60,35-62,65 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 5 коп. и составил 59,93 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем не изменился и составил 60,35 руб. По такому курсу доллар продает Россельхозбанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 60,72-63,3 рубля за евро, курс продажи составил 63,7-66,09 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 20 коп. и составил 63,3 руб. Такой курс покупки предложил Дальневосточный банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем не изменился и составил 63,7 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.