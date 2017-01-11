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Драйвером рынка выступят данные нефтяной статистики

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $53.7 за баррель. Они пытаются частично отыграть понесенные в последние два дня 5% потери, вызванные сообщениями о значительном росте нефтедобычи в Ливии, что способно свести на нет усилия ОПЕК+ по балансированию нефтяных поставок. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2230-2235 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в дальнейшем он будет совершать колебания вблизи текущих уровней, а драйвером его движений выступят новости с нефтяного рынка и, в том числе, ожидающиеся данные отраслевой статистики по запасам и производству нефти в США.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.52%, обновив свой исторический максимум при оборотах торгов почти на четверть выше среднемесячных на фоне продолжившегося ослабления фунта стерлингов и опубликованных Британским консорциумом розничной торговли (BRC) данных о сопоставимых продажах, показавших уверенный рост 4-й месяц подряд. При этом наибольшее положительное влияние на поведение британского фондового индикатора вчера оказало повышение котировок акций крупнейшего в Великобритании ритейлера Tesco (+6%), а также горнодобывающих компаний Anglo American (+7.2%), Rio Tinto (+5.1%) и BHP Billiton (+4.4%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение котировок акций электросетевой компании National Grid (-1%) и страховщика Prudential (-1.3%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC приплюсовал во вторник символические 0.01%, а подъемом из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции сталепроизводителя ArcelorMittal (+4.6%) и автопроизводителя Renault (+2.7%). Немецкий индикатор DAX (+0.17%) вчера прибавил благодаря росту акций промышленного концерна Siemens (-1.2%) и производителя шин Continental (+2.7%), внесших существенный вклад в его подъем.

Фондовый рынок США во вторник не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones опустился в итоге дня на 0.16%, а наибольшее отрицательное влияние на его понижение вновь, как и днем ранее, оказали акции компании IBM (-1.3%) и нефтяного гиганта Exxon Mobil (-1.3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.36% на фоне роста котировок акций таких компаний, как Illumina (+16.6%), Regeneron Pharmaceuticals (+5.1%) и Yahoo! (+2.3%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (0.0%) продемонстрировал нейтральную динамику. Рост акций компаний из потребительского (+0.4%) и финансового (+0.4%) секторов нивелировался в нем падением акций нефтегазовых компаний (-1%) и компаний занимающихся операциями с недвижимостью (-1.3%).

Рынок акций РФ во вторник прибавил при выросших на 60% оборотах торгов. Индекс ММВБ повысился на 1.19% в основном благодаря росту котировок акций Газпрома (+2.3%) и Сбербанка (+1.9%). Долларовый индекс РТС (+1.27%) вырос чуть более значительно благодаря небольшому укреплению позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских событий сегодняшнего дня стоит выделить намеченное совещание Президента РФ Владимира Путин с членами правительства, на котором будут обсуждаться приоритетные задачи на текущий год в социально-экономической сфере.