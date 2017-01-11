Комментарии

Драйвером рынка выступят данные нефтяной статистики

11 января 2017

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $53.7 за баррель. Они пытаются частично отыграть понесенные в последние два дня 5% потери, вызванные сообщениями о значительном росте нефтедобычи в Ливии, что способно свести на нет усилия ОПЕК+ по балансированию нефтяных поставок. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2230-2235 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в дальнейшем он будет совершать колебания вблизи текущих уровней, а драйвером его движений выступят новости с нефтяного рынка и, в том числе, ожидающиеся данные отраслевой статистики по запасам и производству нефти в США.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.52%, обновив свой исторический максимум при оборотах торгов почти на четверть выше среднемесячных на фоне продолжившегося ослабления фунта стерлингов и опубликованных Британским консорциумом розничной торговли (BRC) данных о сопоставимых продажах, показавших уверенный рост 4-й месяц подряд. При этом наибольшее положительное влияние на поведение британского фондового индикатора вчера оказало повышение котировок акций крупнейшего в Великобритании ритейлера Tesco (+6%), а также горнодобывающих компаний Anglo American (+7.2%), Rio Tinto (+5.1%) и BHP Billiton (+4.4%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение котировок акций электросетевой компании National Grid (-1%) и страховщика Prudential (-1.3%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC приплюсовал во вторник символические 0.01%, а подъемом из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции сталепроизводителя ArcelorMittal (+4.6%) и автопроизводителя Renault (+2.7%). Немецкий индикатор DAX (+0.17%) вчера прибавил благодаря росту акций промышленного концерна Siemens (-1.2%) и производителя шин Continental (+2.7%), внесших существенный вклад в его подъем.

Фондовый рынок США во вторник не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones опустился в итоге дня на 0.16%, а наибольшее отрицательное влияние на его понижение вновь, как и днем ранее, оказали акции компании IBM (-1.3%) и нефтяного гиганта Exxon Mobil (-1.3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.36% на фоне роста котировок акций таких компаний, как Illumina (+16.6%), Regeneron Pharmaceuticals (+5.1%) и Yahoo! (+2.3%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (0.0%) продемонстрировал нейтральную динамику. Рост акций компаний из потребительского (+0.4%) и финансового (+0.4%) секторов нивелировался в нем падением акций нефтегазовых компаний (-1%) и компаний занимающихся операциями с недвижимостью (-1.3%).

Рынок акций РФ во вторник прибавил при выросших на 60% оборотах торгов. Индекс ММВБ повысился на 1.19% в основном благодаря росту котировок акций Газпрома (+2.3%) и Сбербанка (+1.9%). Долларовый индекс РТС (+1.27%) вырос чуть более значительно благодаря небольшому укреплению позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских событий сегодняшнего дня стоит выделить намеченное совещание Президента РФ Владимира Путин с членами правительства, на котором будут обсуждаться приоритетные задачи на текущий год в социально-экономической сфере.


/ СИА /



На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Другие материалы раздела


11
января
2017
 Валютная пара EUR/USD: евро готов вернуться к 1,0610
Во вторник евро/доллар закрылся снижением. Ослабление единой валюты к американскому доллару было вызвано коррекционной фазой в паре евро/фунт. Курс евро/фунт снизился на 98 пунктов, до 0,8665. Цена...
 
11
января
2017
 Российский рынок акций после серии снижений заметно вырос
Мировые рынки акций в начале недели демонстрируют маловыразительную динамику в ожидании первой пресс-конференции Д.Трампа и последующего вступления его в должность президента 20 января, а также...
 
11
января
2017
 Рубль пока не реагирует на падение нефтяных цен
Дональд Трамп в среду проведет пресс-конференцию, от которой американцы и все мировое инвестиционное сообщество ждут удовлетворения своего любопытства, что из озвученного Трампом будет претворено в...
 
11
января
2017
 Русгидро может увеличить дивиденды в 1,7 раз
Крупнейшая в РФ гидрогенерирующая госкомпания Русгидро ждет чистую прибыль по итогам 2016 года на уровне 50 миллиардов рублей, половина которой может пойти на дивиденды, сообщает Рейтер со...
 
11
января
2017
 Прогнозы и комментарии: Тренд остается растущим
Итоги торгов 10.01: Индекс ММВБ повысился на 1,19% до 2237,49п. Индекс РТС повысился на 1,27% до 1175,01п. Российский рынок акций после четырех сессий снижения накануне вновь начал расти....
 
11
января
2017
 Курсы валют в Иркутске: 11 января минимальный курс продажи доллара составил 60,35 руб., евро - 63,70 руб
11 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 57,28-60 рубля за доллар, курс продажи составил 60,35-62,65 рубля за доллар. Максимальный курс...
 
11
января
2017
 Курсы валют в Ангарске: 11 января минимальный курс продажи доллара 60,35 руб., евро - 63,7 руб
11 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 57,28-59,93 рубля за доллар, курс продажи составил 60,35-62,65 рубля за доллар. Максимальный курс покупки...
 
11
января
2017
 "Магнит" показал худший рост выручки с 2006 года
Выручка одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнита" в 2016 году впервые превысила 1 трлн руб. Но ее увеличение в 12,81% оказалось худшим за девять лет и ниже собственного прогноза, предполагавшего рост на 14-16%. По мнению экспертов проблема в том, что "Магнит" работает с наиболее уязвимой для кризиса небогатой аудиторией и замедлил темпы открытия новых магазинов.
 
11
января
2017
 Московская биржа побила восьмилетний рекорд
Московская биржа подвела итоги 2016 года. Общий объем торгов на всех рынках биржи вырос по сравнению с 2015 годом почти на четверть, став рекордным за последние восемь лет. Наибольшая активность...
 
11
января
2017
 Связь-Банк вошел в рейтинг 50 крупнейших банков на рынке ценных бумаг
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) занял 26-ю строчку рейтинга 50 крупнейших банков на рынке ценных бумаг по состоянию на 1 декабря 2016 года, который публикует деловое издание «Коммерсант....
 
11
января
2017
 Итоги торгов: Рост, несмотря на негатив от нефти
КОТИРОВКИ НА 18:50 МСК Индекс ММВБ: рост на 1,19% до 2237,49 пунктов Индекс РТС: рост на 1,27% до 1124,65 пунктов О ГЛАВНОМ: Российские индексы закончили торговую сессию вторника на...
 
11
января
2017
 Рубль стабилен
Российский фондовый рынок бурно растет, рубль стабилен, а нефть балансирует вблизи $55 за баррель Brent. Инвесторы сосредоточились на отчетах по запасам нефти и нефтепродуктов, которые выйдут во...
 
11
января
2017
 Обзор рынков валют развивающихся стран: турецкая лира обвалилась, а другие сохраняют оптимизм
За период с 5 по 9 января рынки валют развивающихся стран были достаточно волатильными. Это связано с политической нестабильностью и ростом террористической угрозы как в некоторых развитых, так и в...
 
11
января
2017
 ВТБ привлек на обслуживание ценные бумаги города Москвы
По результатам выигранного аукциона банк ВТБ заключил государственный контракт с Департаментом городского имущества города Москвы на право оказания услуг по депозитарному...
 
10
января
2017
 Евро/доллар отступил от максимума к открытию торгов в Штатах
На торгах в Европе индекс доллара (DXY) торгуется в небольшом плюсе. После обновления сессионных максимумов пары евро/доллар и евро/фунт перешли в коррекционную фазу. Курс евро к доллару снизился с...
 
10
января
2017
 Без поддержки нефти рубль не сможет использовать налоговый период
Российский рубль во вторник торгуется без единой динамики в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 59,98 руб. (-0,1%). Евро стоит 63,53 руб. (+0,1%). Официальные курсы...
 
10
января
2017
 Турецкая лира рухнула до нового исторического минимума
Турецкая лира  в  ходе  сегодняшних торгов обновила историческое дно по отношению к американскому доллару. Курс пары USD/TRY поднялся до уровня 3,77 на фоне усиления опасений...
 
10
января
2017
 Индекс ММВБ останется во вторник в рамках коридора 2190-2225 пунктов
Российский фондовый рынок во вторник открылся снижением. К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,2%, список утренних аутсайдеров возглавляют бумаги...
 
10
января
2017
 «Магнит» представил слабые операционные показатели за декабрь
Чистая розничная выручка «Магнита» в декабре 2016 года выросла на 6,9% г/г. Декабрь – традиционно месяц высоких продаж, поэтому такая ситуация настораживает. Темпы роста торговой...
 
10
января
2017
 Россия с начала года сокращает добычу нефти вместе с ОПЕК
По данным информационно-аналитического агентства «ЦДУ ТЭК», в России в период с 29 декабря 2016 года по 6 января текущего года добыча нефти снизилась на 1,2%, до 11,3 млн баррелей в день....
 
10
января
2017
 Валютная пара EUR/USD: ожидается возвращение к линии баланса
В понедельник курс евро/доллар закрылся ростом. Цена восстановилась с минимума 1,0511 до 1,0583. Негативное влияние на курс доллара США оказало снижение доходности американских облигаций, а также его...
 
10
января
2017
 Всем нужны российские ОФЗ
Несмотря на вчерашнее 4%-ое падение нефти и некоторое ослабление рубля, средняя цена на российские государственные облигации (ОФЗ) поднялась на новые максимумы. Это отражает индекс государственных...
 
10
января
2017
 С ростом нефтяных котировок курс на укрепление рубля продолжится
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 47,00 коп. (+0,79%), до 60,09 руб., курс евро – на 72,00 коп....
 
10
января
2017
 Ключевой темой января станет вступление в должность Д.Трампа и первые его шаги на посту президента США
Начало года на мировых рынках выдалось относительно неплохим, большинство рынков акций продемонстрировало инерционный прирост на первой неделе января на ожиданиях ускорения роста экономики США и...
 
10
января
2017
 Мировые фондовые индексы дрейфуют без единой тенденции
Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к...
 
10
января
2017
 Пока нет решения о выплате госкомпаниями 50% прибыли по МСФО
Пока правительство РФ не приняло решение о выплате дивидендов госкомпаниями в размере 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью «Известиям». ...
 
10
января
2017
 Курсы валют в Иркутске: 10 января минимальный курс продажи доллара составил 60,3 руб., евро - 63,74 руб
10 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 57-60,05 рубля за доллар, курс продажи составил 60,3-62,53 рубля за доллар. Максимальный курс покупки...
 
10
января
2017
 Курсы валют в Ангарске: 10 января минимальный курс продажи доллара 60,35 руб., евро - 63,8 руб
10 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 57,16-59,88 рубля за доллар, курс продажи составил 60,35-62,53 рубля за доллар. Максимальный курс покупки...
 
10
января
2017
 Прогнозы и комментарии: Снижение рынка – возможность для покупок
Итоги торгов 09.01: Индекс ММВБ понизился на 0,12% до 2211,25п. Индекс РТС понизился на 1,05% до 1160,27п. В понедельник на российском рынке акций была предпринята попытка продолжить...
 
10
января
2017
 Итоги торгов: Поводов для дальнейшей коррекции становится все меньше
КОТИРОВКИ НА 18:50 МСК Индекс ММВБ: снижение на 0,12% до 2206,33 пунктов Индекс РТС: снижение на 1,05% до 1144,26 пунктов О ГЛАВНОМ: Российские индексы закончили торговую сессию понедельника на...
 
10
января
2017
 Россия с начала года сокращает добычу нефти вместе с ОПЕК
По данным информационно-аналитического агентства «ЦДУ ТЭК», в России в период с 29 декабря 2016 года по 6 января текущего года добыча нефти снизилась на 1,2%, до 11,3 млн баррелей в день....
 
10
января
2017
 Турецкая лира обновила рекордный минимум
Курс национальной валюты Турции в понедельник снизился на 2,35%, до 3,7308 лиры за один доллар США, обновив свой рекордный минимум с 2005 года, то есть с периода деноминации турецкой валюты. Падение...
 
10
января
2017
 Торги вторника доллар проведет в пределах отметок 59,65-60,45 руб.
Российский фондовый рынок в первый полноценный рабочий понедельник 2017 года торговался внутри устойчивого растущего канала, но продажи нефти ближе к вечеру вынудили индексы уйти в...
 
09
января
2017
 Доллар тянется в направлении 61
Полпроцента прибавляет курс пары USD/RUB с расчетами завтра в ходе торгов понедельника, находясь на уровне 59,91.  Если под конец года доллар довольно резко укрепился против рубля в последнюю...
 
09
января
2017
 Следствие просит продлить домашний арест Улюкаеву
Следственные органы попросили суд продлить срок домашнего ареста бывшего министра экономики Алексея Улюкаева на три месяца до 15 апреля, сообщила в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Юнона...
 
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги