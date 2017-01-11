Комментарии

Российский рынок акций после серии снижений заметно вырос

Мировые рынки акций в начале недели демонстрируют маловыразительную динамику в ожидании первой пресс-конференции Д.Трампа и последующего вступления его в должность президента 20 января, а также заявлений Т.Мэй о возможности реализации жесткого сценария Brexit. В ожидании сегодняшнего выступления Д.Трампа доллар ослабил свои позиции против большинства мировых валют, инвесторы опасаются негативного сюрприза. Динамика на товарных рынках разнонаправленная: валютный фактор не оказал заметной поддержки рынку нефти, но здесь было заметно влияние сообщений о планах увеличения экспорта сырья из Ирана и данных о росте добычи в Ираке. Вместе с тем, промышленные металлы выросли, что поддержало майнинговые компании и рынки Европы, а рост акций банков перед отчетностями в пятницу позволил рынку США завершить день вблизи максимумов, в частности Nasdaq переписывает исторические пики четвертую сессию подряд, что наблюдается впервые с 1999г. Помимо пресс-конференции Д.Трампа в фокусе внимания сегодня также слушания по кандидатуре Р. Тиллерсона на пост госсекретаря и решение ЦБ Бразилии по ключевой ставке (ожидается снижение на 50 б.п.).

Российский рынок акций после серии снижений во вторник заметно вырос по основным индексам, несмотря на отсутствие ценового роста нефти и сдержанной динамики на глобальных рынках. Это может являться отражением как сохраняющегося интереса нерезидентов к российским фондовым активам, так и возврата внутренних инвесторов после новогодних каникул. Мы полагаем, что текущая динамика на глобальных рынках несет определенные риски в середине недели: коррекция цен на нефть ниже 54 долл./барр. и некоторое ослабление аппетита к риску создают предпосылки для возвратного движения индекса ММВБ в район 2220-2225 пунктов в течение сегодняшней торговой сессии. Вместе с тем, мы все же сохраняем позитивные ожидания на текущую неделю – мы не ждем негативных сюрпризов от сегодняшнего выступления Д.Трампа и видим ограниченный потенциал для дальнейшего падения нефтяных котировок, а также подчеркиваем активность покупателей, как из числа инвесторов-нерезидентов, так и внутренних игроков.

Илья Фролов, Промсвязьбанк

