Комментарии

Рубль избыточно силен

Российский рубль в среду днем торгуется с едва заметным укреплением в парах с иностранными валютами. Скучное движение доллара вокруг отметки 60 руб. выглядит так, как будто рынку нужно скоротать время до появления на площадке новых сильных драйверов. Спад в нефти минувшим вечером российский валютный сектор в котировках не реализовал, сегодняшний рост тоже игнорирует. Перекупленный и слишком дорогой рубль начинает мешать сам себе. За доллар США к настоящему времени дают 60,10 руб. (-0,1%). Евро оценивается в 63,34 руб. (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 12 января, составляют 60,16 руб. за американскую валюту (повышен на 21 копейку) и 63,51 руб. за евро (понижен на 3 копейки).

Стоимость черного золота восстанавливается после провала вечером во вторник. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $54,13 (+0,9%). Опубликованная APIстатистика по запасам нефти за прошлую неделю показала рост после предыдущего факта заметного снижения, сегодня аналогичный отчет выпустит Минэнерго США примерно с таким же раскладом. Однако участники торгов больше будут реагировать на мнения Дональда Трампа, которые прозвучат вечером в среду в ходе его пресс-конференции. Бизнесмен Трамп знает, как заставить деньги работать и, вероятно, его речь будет построена как раз на этой основе.

Чем больше внимания Трамп уделит американской экономии и чем позитивней будет его мнение, тем лучше для доллара США и, соответственно, хуже для нефти и рубля.

Нынешняя сила рубля избыточна и не подкреплена ничем, кроме спекулятивного роста в ценах на нефть (на ожиданиях лучшей жизни, как водится), на эмиссии мало чем обеспеченных денег в различных целях и на высокой ставке ЦБ. Все эти факторы со временем начнут слабеть, что даст возможность тренду развернуться. Однако до тех пор доллар, вполне вероятно, еще не раз обновит минимумы в области 56-58 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари