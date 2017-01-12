Команда Связь-Банка – в числе лучших дилеров России за 2016 год

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Команда Связь-Банка – в числе лучших дилеров России за 2016 год12 января 2017
Руководитель направления Службы Казначейство Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) Ольга Брагина второй год подряд занимает ведущее место в числе 10 лучших специалистов межбанковского рынка 2016 года в номинации «Лучшие Дилеры МБК» («The Best Money Dealer 2016»).
Также команда Связь-Банка была отдельно отмечена еще в двух номинациях ММВА – «Лучший Деск Банкнотного рынка 2016 (4 место) и «Лучший Деск МБК 2016» (9 место).
Позиции в номинациях были определены Московской международной валютной ассоциацией (ММВА) по результатам традиционного ежегодного конкурсного опроса. Лучших специалистов 2016 года определяли сами участники российского межбанковского рынка - казначеи, дилеры, менеджеры по работе с финансовыми институтами, брокеры, биржевики, представители регулирующих органов и профессиональных объединений.
Банк является активным участником финансового рынка и рынка капитала.