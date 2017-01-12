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Курсы валют в Ангарске: 12 января минимальный курс продажи доллара 60,1 руб., евро - 63,53 руб

12 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 57,69-59,85 рубля за доллар, курс продажи составил 60,1-63,06 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 8 коп. и составил 59,85 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 25 коп. и составил 60,1 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 60,62-63,25 рубля за евро, курс продажи составил 63,53-65,99 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 5 коп. и составил 63,25 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 27 коп. и составил 63,53 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.