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Страны Персидского залива активно сокращают добычу нефти

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Стоимость нефти выросла после заявлений министра нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи о том, что арабские государства Персидского залива активно сокращают добычу. В текущем моменте котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются около $55 за баррель, что несколько выше того уровня, на котором они находились в момент закрытия российского рынка акций днем ранее. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом и разнонаправленном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 2220 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона он будет совершать колебания вблизи текущих уровней.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.21%, вновь обновив свой исторический максимум при оборотах торгов почти на 15% выше среднемесячных. Вышедшие существенно лучше ожиданий данные по британскому промышленному производству указали на его рост в годовом исчислении на уровне максимальных отметок за последние три года. При этом наибольшее положительное влияние на поведение британского фондового индикатора вчера оказало повышение котировок акций горнодобывающих компаний Anglo American (+3.8%), Rio Tinto (+1.6%), BHP Billiton (+1.4%) и нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (+1.1%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение котировок акций фармацевтических компаний Shire (-3.2%), AstraZeneca (-1.8%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC приподнялся в среду на символические 0.01%, а подъемом из числа бумаг, входящих в его состав, вновь выделились акции сталепроизводителя ArcelorMittal (+2.1%), а также автопроизводителя Peugeot (+3.4%). Немецкий индикатор DAX (+0.54%) вчера прибавил благодаря росту акций автомобильного концерна Volkswagen (+3.4%) и энергетической компании E.ON (+4.9%), внесших существенный вклад в его подъем.

Фондовый рынок США в среду умеренно прибавил. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.5%, а наибольшее положительное влияние на его подъем оказали акции банка Goldman Sachs (+1.3%) и компании IBM (+1.4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.21% на фоне роста котировок акций таких компаний, как Facebook (+1.4%), Micron (+1.4%) и Symantec (+1.4%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.28%) также продемонстрировал позитивную динамику. При этом повышением в его отраслевом спектре благодаря росту цен на нефть выделился индекс акций нефтегазового сектора (+1.2%), а понижением – индекс сектора «Здравоохранения» (-1.0%), что произошло в контексте обещаний вновь избранного президента США Дональда Трампа понизить цены на лекарства.

Рынок акций РФ в среду снизился. Индекс ММВБ потерял 0.84%. Долларовый индекс РТС (-1.66%) упал более значительно из-за ослабления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских событий стоит выделить стартующий сегодня Гайдаровский форум, в работе которого примет участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Всего Гайдаровский форум в этом году соберет около 13 тыс. участников, запланировано выступление около 800 спикеров.