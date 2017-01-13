Комментарии

Российский рынок акций продемонстрировал разнонаправленную динамику

13 января 2017

MICEX: 2212 (-0.3%) | RTS: 1175 (+1.7%) | USDRUB: 59,33 (+0.7%) | BRENT: 56,04 (+1.7%)
(данные на 19:08)

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ:

Российский рынок акций в четверг продемонстрировал разнонаправленную динамику по основным индексам (ММВБ: -0.3%; РТС: +1.7%), что вызвано резким укреплением курса национальной валюты при преобладании коррекционных настроений на мировых биржах. Торговая активность была невысокой.

Возглавили снижение на рынке акций в четверг бумаги НорНикеля (-4.3%), что было связано как с падением котировок промышленных металлов на фоне сообщения о том, что Индонезия снимает запрет на экспорт концентратов руд. Другим аутсайдером сессии выступили акции ЛУКОЙЛа (-2.8%) и Роснефти (-1.6%) без новостей и вопреки росту цен на нефть на ожиданиях продления действующего соглашения об ограничении объемов добычи. Рост в нефтегазовом секторе преобладал лишь по бумагам «второго эшелона», таким как Татнефть (ао: +1.6%; ап: +0.4%) и Газпром нефть (+0.6%).

В финансовом секторе фиксация прибыли наблюдалась по акциям банков (Сбербанк, ао: -0.5%; ВТБ: -0.9%), при этом акции Мосбиржи (+2.1%) сегодня обновили исторические максимумы, представив на этой неделе сильный отчет по торговым оборотам в декабре. Более чем на 5% поднялись сегодня акции АК Алроса, что стало отражением сильных результатов по продажам алмазов и бриллиантов (рост на 26% г/г, до $4,5 млрд). Большинство бумаг в металлургическом и майнинговом секторе снижалось, значительно хуже рынка – угольные производители (Мечел, ао: -1.6%; Распадская: -2.3%).

Отметим секторе телекоммуникационных компаний, ожидания ослабления тарифной конкуренции и крепкий рубль способствуют подъему котировок акций (МТС: +0.3%). В потребительской секторе стоит отметить Магнит (-1.2%), продолжающий стремительно терять в стоимости после слабых операционных данных за декабрь. В электроэнергетическом секторе стоит отметить рост акций РусГидро (+2.2%) после объявления о намерении направить 50% чистой прибыли на выплату дивидендов, а также фундаментально недооцененных электросетевых компаний (ФСК ЕЭС: +1.2%; Россети, ао: +1.0%). В прочих секторах стоит отметить взлет котировок акций Трансаэро (+9.2%) и Аэрофлота (+7.4%), а также положительную переоценку по Группе ЛСР (+1.9%) и автопроизводителям (Соллерс: +0.2%; КАМАЗ: +2.5%).

Российский фондовый рынок продолжает движение в рамках бокового диапазона 2200-2240 пунктов. В пятницу мы ожидаем увидеть слабо положительное открытие с возможностью теста отметки 2225 пунктов ММВБ в первой половине дня.


/ СИА /



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