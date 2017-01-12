Комментарии

Всемирный банк заставил «покраснеть» многие валюты развивающихся стран

За короткий период с 9 по 11 января на рынки валют развивающихся стран вернулся пессимизм, большинство валют торговалось в «красной» зоне. Причиной этого стало отсутствие позитивных новостей во многих странах, снижение цен на нефть после декабрьского ралли, а также опубликованный недавно прогноз экспертов Всемирного банка по динамике мировой экономики в ближайшие три года. В частности, Всемирный банк понизил прогноз по темпам роста мировой экономики в 2017 году. Если ранее предполагалось, что темпы в ближайшие несколько лет будут не ниже 3%, то на 2017 год прогноз снижен до 2,7%, согласно ему же, рост мировой экономики в 2018-2019 гг. не превысит 2,9% в год.

Лидеров повышения в указанный период было совсем не много. Выросли к доллару только бразильский реал (+0,9%), а также немного подрос польский злотый (+0,3%) на новости о том, что Центральный банк Польши оставил процентную ставку без изменений на уровне 1,5%. В Польше инфляция выше, чем в развитых странах ЕС, однако проблема дефляции для польской экономики угрозой не является.

Абсолютным лидером понижения в очередной раз стала турецкая лира, которая обрушилась к доллару за указанный период на этот раз на 4,5%. Другим аутсайдером стало мексиканское песо, которое подешевело на 2,21% к доллару. Слабую динамику по отношению к доллару показали казахстанский тенге (-0,83%), южноафриканский рэнд (-0,42%), венгерский форинт (-0,23%). Менее чем на 0,2% подешевели к доллару индийская рупия и китайский юань.

В нейтральной зоне в этот период торговался российский рубль.

В Мексике курс песо негативно отреагировал на заявление избранного президента США Дональда Трампа, сделанное в ходе его первой большой пресс-конференции после выборов, относительно строительства стены на границе между США и Мексикой, которое может начаться сразу же после инаугурации президента. По мнению Трампа, Мексика должна будет компенсировать США расходы на строительство стены. Однако президент Мексики Энрико Пенья Ньета заявил, что Мексика не намерена оплачивать строительство такой стены, однако, чтобы совсем не рассориться с соседями, пообещал увеличить затраты на обеспечение более высокого уровня безопасности границы. Тем не менее, валютных трейдеров такое заявление мексиканского президента не убедило, и песо, которое в начале года начало немного укрепляться к доллару, опять рухнуло.

В Турции обвал лиры продолжился. На этот раз поводом для распродаж турецкой валюты стало решение правоохранительных органов об аресте 11 января 60 турецких бизнесменов, которых спецслужбы подозревают в содействии неудавшейся попытке государственного переворота летом прошлого года. Правда, в этот же день 50 из 60 арестованных предпринимателей были отпущены домой по решению суда под подписку о невыезде из страны. Однако данное событие вызвало панику на валютном рынке, так как трейдеры опасаются ухудшения делового и инвестиционного климата в стране. Масла в огонь добавил и вышедший на днях обзор экспертов Всемирного банка, которые предсказывают дальнейшее ухудшение инвестиционного климата в Турции, что связано с ужесточением внутренней политики президента Эрдогана после неудавшейся попытки переворота. На данный момент вкладчики бегут из турецкой лиры в более безопасный доллар США и иные валюты.

В Казахстане курс тенге немного понизился на заявлении, что по предварительным данным Министерства экономики страны, ВВП Казахстана в 2016 году вырос только на 1%. Ранее эксперты и власти страны предсказывали рост ВВП Казахстана на уровне в 1,2% и даже выше. Опубликованные данные немного разочаровали валютный рынок. Однако мы полагаем, что эта информация скоро будет отыграна, особенно в свете прогноза Всемирного банка по росту казахстанского ВВП в 2017 году на 2,2% при условии, что среднегодовая цена на нефть не опустится ниже $48 за баррель.

Прогноз

По значениям пары доллар/рубль мы меняем прогноз до 59-61, а по значениям пары евро/рубль – сохраняем прогноз на уровне в 62-64. По курсу тенге к доллару мы меняем прогноз до 330-335 тенге за доллар, а по курсу тенге к евро – до 350-355 тенге за евро.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари