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Курсы валют в Иркутске: 13 января минимальный курс продажи доллара составил 59,65 руб., евро - 63,35 руб

13 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 56,61-59,4 рубля за доллар, курс продажи составил 59,65-62 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 45 коп. и составил 59,4 рубль. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 45 коп. и составил 59,65 руб. По такому курсу доллар продают Восточный экспресс банк, Примсоцбанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 60-62,85 рубля за евро, курс продажи составил 63,35-66 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 40 коп. и составил 62,85 руб. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 18 коп. и составил 63,35 руб. Такой курс евро продажи предложили Азиатско-Тихоокеанский Банк, Восточный экспресс банк.