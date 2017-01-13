Комментарии

Курсы валют в Ангарске: 13 января минимальный курс продажи доллара 59,65 руб., евро - 63,35 руб

13 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 56,61-59,4 рубля за доллар, курс продажи составил 59,65-62 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 45 коп. и составил 59,4 рубль. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 45 коп. и составил 59,65 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 60,39-62,75 рубля за евро, курс продажи составил 63,35-65,76 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 50 коп. и составил 62,75 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 18 коп. и составил 63,35 руб. Такой курс евро продажи предложили Восточный экспресс банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк.