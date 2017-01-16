Комментарии

Биржевые индексы продемонстрируют повышенную волатильность, но в целом будут стремиться на относительно более низкие уровни

16 января 2017

На минувшей неделе мировые рынки, согласно динамике индексов MSCI World и MSCI EM, продемонстрировали практически нейтральную динамику, что связано с отсутствием конкретики в области бюджетной и фискальной политики по итогам пресс-конференции Д.Трампа, а также напористой риторики представителей ФРС о необходимости ускорения темпов повышения ставки федеральных фондов. Данные по динамике розничных продаж в США за декабрь и прогнозы ведущих банков США удержали высокими доходности по казначейским облигациям, но доллар по индексу DXY пока стабилен вблизи 101,5 пункта. Инвесторы занимают выжидательную позицию перед инаугурацией Д.Трампа и ждут первых решений на посту президента. Текущая неделя насыщена важными событиями, что может привести к более направленному и активному движению на рынках. Помимо статистики и инаугурации Д.Трампа, внимание трейдеров привлекут также новости из Европы: во вторник состоится выступление премьер-министра Великобритании Т.Мэй, которое может прояснить позицию по Brexit, а в четверг пройдет заседание и пресс-конференция ЕЦБ, в содержании которой инвесторы будут искать намеки на сворачивание стимулов. Кроме того, в течение недели состоится ряд выступлений глав ФРБ и целых 2 выступления руководителя ФРС Дж.Йеллен в Сан-Франциско (среда) и Стэнфорде (пятница). В течение недели будут представлены отчетности за 4-й кв. 2016г от представителей финсектора, начнут публиковать финрезультаты и промышленные корпорации (GE, Schlumberger).

Российский рынок акций усилил снижение в пятницу на опасениях снижения цен на нефть и коррекции на глобальных рынках. На последней отчетной неделе 4-11 января из ориентированных на российский рынок биржевых фондов акций, согласно нашим расчетам, наблюдался отток капитала (-46 млн долл.) впервые за последние 9 недель, что может оказывать на фиксацию прибыли по российским активам инвесторами-нерезидентами. Мы полагаем, что на текущей неделе биржевые индексы продемонстрируют повышенную волатильность, но в целом будут стремиться на относительно более низкие уровни. Сегодня в США празднуется День Мартина Лютера Кинга, биржи закрыты, что может сказаться на торговой активности в России и мире. Мы считаем, что в начале неделе существует возможность отскока индекса ММВБ к ближайшему сопротивлению 2210 пунктов, при этом ближайшей зоной поддержки может является 2140-2160 пунктов. В течение недели операционные данные за 4-й квартал представят Группа ЛСР, Evraz и НЛМК.

Илья Фролов, Промсвязьбанк
 


/ СИА /



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