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Конъюнктура мировых рынков располагают к продолжению фиксации прибыли по ликвидным российским бумагам

Российский фондовый рынок в понедельник остался под слабовыраженным давлением фиксации прибыли при низкой торговой активности: активных действий инвесторы предпринимать не готовы ввиду выходного в США, ожидаемого завтра выступления премьер-министра Великобритании Т. Мэй, касающегося позиции страны по Brexit, и слабо откатывающейся нефти. К окончанию торговой сессии индекс ММВБ демонстрирует снижение на 0,3%, в ключевых секторах наблюдается разнонаправленная динамика, с преобладанием тенденции к росту в производителях удобрений (Фосагро: +1,4%; Уралкалий: +1,1%) и отдельных внутренних секторах. В частности, сильнее смотрятся акции транспортных компаний, благодаря спросу на Аэрофлот (+1,3%), по-прежнему сохраняющий весомый фундаментальный потенциал роста. В стройсекторе обновляют максимумы с весны 2011 года акции ЛСР (+0,9%).

Также отметим горнодобывающий и металлургический сектор, накануне смотревшийся слабовато: тут раллируют РусАл (+3,7%), растут курсы акций производителей драгметаллов и сталелитейные компании (Северсталь: +1,0%; ММК: +1,2%; па Мечела: +2,6%), а потери по ликвидным бумагам не превышают 0,9%.

В потребсекторе ключевые "фишки", за исключением перепроданного Магнита (+2,0%), теряют в пределах 1,1% (Лента).

Финсектор и нефтегазовые бумаги демонстрируют умеренное снижение: рост ВТБ (+0,2%), Роснефти (+1,1%) и "префов" Транснефти (+0,5%) перевешивается негативной динамикой ключевых бумаг (па Сбербанка: -1,2%; Мосбиржа: -1,3%; Газпром: -1,4%; Лукойл: -1,5%).

Из прочих бумаг отметим продолжение роста курсовой стоимости Яндекса (+1,4%), а также РБК (+3,1%) при разнонаправленном изменении котировок в электроэнергетике (Мосэнерго: +0,8%; Русгидро: +1,1%; ФСК: +0,7%; Россети: -0,6%; Интер РАО: -2,0%; ТГК-1: -2,0%).



Индекс ММВБ пытается сегодня удержаться чуть ниже 2200 пунктов, однако конъюнктура мировых рынков и отсутствие сильных внутренних новостей, по нашему мнению, располагают к продолжению фиксации прибыли по ликвидным российским бумагам.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк