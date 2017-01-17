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БИНБАНК выплатил свыше 1 млрд рублей купонного дохода за седьмой купонный период по биржевым облигациям серии БО-03

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4B020302562B от 07.11.2011). Размер выплат за седьмой купонный период составил 1 075,65 млн рублей, в расчете на одну облигацию 60,49 рубля.

Первичное размещение биржевых облигаций серии БО-03 состоялось 16 июля 2013 года. На текущий момент совокупный объем биржевых облигаций указанного выпуска в обращении составляет 18 млрд руб. Срок обращения облигаций - 12 лет с датой погашения 16 июля 2025 года.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-03 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа совокупным объемом 113 млрд рублей.