Комментарии

Курсы валют в Иркутске: 17 января минимальный курс продажи доллара составил 60,05 руб., евро - 63,74 руб

17 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 57-59,72 рубля за доллар, курс продажи составил 60,05-62,42 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 31 коп. и составил 59,72 рубль. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 15 коп. и составил 60,05 руб. По такому курсу доллар продает ФИНАМ.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 60,2-63,3 рубля за евро, курс продажи составил 63,74-66,2 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 18 коп. и составил 63,3 руб. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 9 коп. и составил 63,74 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.