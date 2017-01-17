Комментарии

Российский рынок акций продолжил отступать вниз на опасениях снижения цен на нефть

17 января 2017

В начале недели на глобальных рынках наблюдается коррекционный фон, несмотря на отсутствие торгов в США по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Большинство фондовых индексов демонстрирует снижение перед значимыми событиями этой недели, в числе которых инаугурационная речь Д.Трампа, а также два выступления Дж.Йеллен, в рамках которых глава ФРС может вновь попытаться убедить рынок в неизбежности 3-х повышений ставки в этом году. Сегодняшний день изобилует новостями из Давоса, рынок ждет представление плана премьер-министра Великобритании Т.Мэй по выходу страны из состава ЕС, также во вторник с оценкой перспектив мировой экономики может выступить председатель КНР Си Цзиньпин – первый китайский лидер, посетивший этот авторитетный форум, в надежде найти возможности для сохранения устойчивых торговых отношений с Европой при усилении трений с США. Локальное снижение склонности к риску на глобальных рынках ослабили повышательный импульс к нефти, фьючерс на Brent перешел к боковой консолидации вблизи 55 долл./барр. в ожидании встречи комиссии по контролю над выполнением соглашения ОПЕК+ в ближайшие выходные.

Российский рынок акций продолжил отступать вниз на опасениях снижения цен на нефть и коррекции на глобальных рынках, а также признаках фиксации прибыли инвесторами-нерезидентами – по нашим оценкам, из биржевых фондов, ориентированных на российские активы, на последней отчетной неделе наблюдался отток капитала впервые за 9 недель. На текущей неделе многочисленные события в мире станут важнейшим фактором, определяющим настроения на внутреннем рынке. Учитывая преобладание краткосрочного нисходящего тренда мы полагаем, что в начале недели снижение котировок российских акций может продолжиться, что приведет к откату индекса ММВБ в область 2140-2160 пунктов. Привести к развитию нового импульса к росту индексов в текущей диспозиции может повышение нефтяных цен при отсутствии шоков на глобальных рынках, а также повышение шансов на заключение «ядерной сделки» между Россией и США, что могло бы привести к полному или частичному снятию санкций.                                                                         

Илья Фролов, Промсвязьбанк


/ СИА /



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