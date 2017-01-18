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В среду вполне может увидеть еще одну попытку индекса ММВБ протестировать на прочность сопротивление 2200-2210 пунктов

Российский фондовый рынок и сегодня остается под давлением фиксации прибыли в ожидании открытия американского рынка акций, который, судя по фьючерсам на S&P500, может показать снижение. Однако сильный рынок нефти и активно слабеющий доллар к европейским валютам и золоту на фоне отсутствия сильного негатива от выступления премьер-министра Великобритании Т. Мэй позволили индексу ММВБ удержать уровень 2170 пунктов и частично восстановиться.

По состоянию на 17:15 по московскому времени все ключевые сектора демонстрируют умеренное снижение, однако выраженного настроя на продолжение фиксации прибыли у участников рынка не чувствуется. В первую очередь. отметим акции Сбербанка (+0,4%), старающиеся удержаться выше 165 руб., а также сдержанные темпы снижения в нефтегазовом секторе, где слабо смотрятся, пожалуй, лишь Газпром (-1,2%) и "префы" Транснефти (-1,8%), откатывающиеся от локальных пиков.

Хуже рынка торгуется металлургический и горнодобывающий сектор, реагируя на сильный рубль. Тут растут лишь производители драгоценных металлов (Полиметалл: +2,5%; Полюс Золото: +0,6%). Отметим в данном сегменте продолжение понижательного движения в НорНикеле (-1,6%) на отраслевых рисках (намерение снятие запрета на эскпорт никелевой руды из Индонезии), корректируются высоко стоящие Алроса (-1,1%) и Распадская (-2,2%), под давлением сталелитейные компании во главе с Северсталью (-1,3%). Дешевеют и Акрон (-1,0%) с Фосагро (-1,5%).

Также в аутсайдерах потребсектор (Дикси: -2,4%; Лента: -1,6%; Магнит: -0,4%), в котором из ключевых бумаг не снижается лишь М.Видео (+0,4%).

В электроэнергетике раллирует Мосэнерго (+3,6%) при вновь недраматичном снижении других бумаг; наиболее слабо смотрятся Россети (-1,5%) и ТГК-1 (-1,5%).

Из прочих бумаг отметим сохранение спроса на РБК (+2,7%) и откат НМТП (-1,6%).



Учитывая повышение нефтяных котировок и нереализацию новостного риска по выступлению Т. Мэй, мы ждем некоторого выправления ситуации на российском рынке акций в закрытию торгов, с попыткой индекса ММВБ вернуться к отметке 2190 пунктов. Если ситуация на американском рынке акций не деградирует сегодня вечером, то в среду вполне может увидеть еще одну попытку индекса ММВБ протестировать на прочность сопротивление 2200-2210 пунктов.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк