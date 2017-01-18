Курсы валют в Иркутске: 18 января минимальный курс продажи доллара составил 59,65 руб., евро - 63,83 руб

Комментарии
Курсы валют в Иркутске: 18 января минимальный курс продажи доллара составил 59,65 руб., евро - 63,83 руб18 января 2017
18 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 56,68-59,35 рубля за доллар, курс продажи составил 59,65-62,05 рубля за доллар.
Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 37 коп. и составил 59,35 рубль. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.
Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 40 коп. и составил 59,65 руб. По такому курсу доллар продает ФИНАМ.
Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 60,4-63,4 рубля за евро, курс продажи составил 63,83-66,4 рубля за евро.
Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 10 коп. и составил 63,4 руб. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.
Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 9 коп. и составил 63,83 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.