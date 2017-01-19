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Фактор сильного рубля и устойчивых позитивных экономических ожиданий пока сдерживает снижение индекса ММВБ

Российский фондовый рынок, после неудачной утренней попытки приближения к отметке 2200 пунктов, вернулся к умеренному снижению во второй половине торговой сессии среды вслед за опустившимся ниже 55 долл./барр. ближайшим фьючерсом на нефть Brent.

По состоянию на 17:30 по московскому времени индекс ММВБ теряет 0,3%, но удерживается выше 2170 пунктов (уровни минимумов декабря), при сдержанной динамике ключевых бумаг, - рубль остается стабильным, а фондовые рынки западных стран не показывают значимой динамики, сдерживая развитие коррекционных настроений.

В аутсайдерах акции нефтегазового сектора, где ключевые бумаги, за исключением Газпром нефти (+0,5%) и Сургутнефтегаза (+0,1%), показывают негативную динамику, впрочем, лишь Роснефть (-1,2%) и "префы" Татнефти (-1,2%) теряют более 1%.

Разнонаправлено двигаются котировки акций металлургического и горнодобывающего сектора (РусАл: +1,7%; Алроса: +0,9%; НЛМК: -1,2%; НорНикель: -0,6%; Северсталь: -1,1%; ММК: -1,6%), - тут также сильных изменений котировок нет. Схожая ситуация и в финсекторе (оа Сбербанка: -0,3%; АФК Система: -1,2%; па Сбербанка: +1,1%; МосБиржа: +0,8%).

Заметно лучше рынка торгуются акции электроэнергетического сектора, поддержанные крепким рублем. Тут в лидеры роста вновь вышли акции генкомпаний, подконтрольных Газпрому (ОГК-2: +8,3%; Мосэнерго: +6,5%; ТГК-1: +2,5%); обновили свои многолетние пики, вплотную подобравшись к 1 руб. акции Русгидро (+2,3%), растут ФСК (+1,2%) и "префы" Россетей (+1,0%). Из ликвидных бумаг дешевеет лишь Интер РАО (-1,0%).

Из прочих бумаг вновь отметим сохранение спроса на РБК (+1,9%) и обновление исторических пиков по Аэрофлоту (+3,5%).

Фактор сильного рубля и устойчивых позитивных экономических ожиданий пока сдерживает снижение индекса ММВБ, сглаживая негативное влияние ухудшившейся внешней конъюнктуры. Мы по-прежнему склонны ждать теста индексом ММВБ зоны 2140-2160 пунктов в рамках текущего движения, но отмечаем его вязкость. Завтра рынок, в первую очередь, будет реагировать на недельные данные по рынку энергоносителей в США, сдвинутые на четверг из-за праздника, а также находиться в напряженном ожидании реакции мировых рынков на ключевых события недели недели, которые состоятся в пятницу - инаугурацию Д. Трампа, в ходе которой новый Президент США озвучит приоритеты своей политики, и блок статданных по КНР.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк

