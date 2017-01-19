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Курсы валют в Иркутске: 19 января минимальный курс продажи доллара составил 59,69 руб., евро - 63,4 руб

19 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 56,65-59,35 рубля за доллар, курс продажи составил 59,69-63,7 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим не изменился и составил 59,35 рубль. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 4 коп. и составил 59,69 руб. По такому курсу доллар продают ФИНАМ и БКС Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 59,05-63,15 рубля за евро, курс продажи составил 63,4-66,4 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 25 коп. и составил 63,15 руб. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 43 коп. и составил 63,4 руб. Такой курс евро продажи предложил Ланта-Банк.