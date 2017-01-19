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Курсы валют в Ангарске: 19 января минимальный курс продажи доллара 59,75 руб., евро - 63,48 руб

19 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 56,72-59,25 рубля за доллар, курс продажи составил 59,75-62,09 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 3 коп. и составил 59,25 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 5 коп. и составил 59,75 руб. По такому курсу доллар продают Восточный экспресс банк и БайкалИнвестБанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 60,74-63,12 рубля за евро, курс продажи составил 63,48-66,11 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 23 коп. и составил 63,12 руб. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 35 коп. и составил 63,48 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.