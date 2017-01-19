Приток в биржевые фонды акций возобновился на этой неделе, что может указывать на ограниченность потенциала снижения рынка

Комментарии
Приток в биржевые фонды акций возобновился на этой неделе, что может указывать на ограниченность потенциала снижения рынка19 января 2017
На глобальных рынках сохраняется консервативный настрой инвесторов, большинство индексов последние сессии демонстрирует боковую динамику в ожидании значимых событий. Американский рынок акций не может преодолеть сильное сопротивление по S&P500 вблизи 2270 пунктов и демонстрирует снижение по DJIA 4-ю сессию подряд, отдаляясь от психологической отметки 20000 пунктов. В пятницу с речью по случаю вступления в должность должен выступить 45-й президент США Д.Трамп, а сегодня в ночь о планах ФРС по монетарной политике и состоянию экономики в Стэнфорде выступит Дж.Йеллен.
Сегодня же в фокусе заседание ЕЦБ. Консенсус-прогноз не предполагает каких-либо изменений в политике европейского регулятора в части ставок и лимита программы выкупа активов, но интересны формулировки и возможные изменения прогнозов по экономике на фоне бурного повышения инфляционных ожиданий, что создает риск скорого (с 2018г.) сворачивания программы монетарной поддержки экономики и может стать неблагоприятным фактором для рисковых активов.
Российский рынок акций снижается 6 сессий подряд по индексу ММВБ на фоне неопределенного развития ситуации на глобальных рынках перед значимыми событиями второй половины этой недели. Тем временем, приток в биржевые фонды акций, ориентированные на российские активы, возобновился на этой неделе, что может указывать на ограниченность потенциала снижения рынка с текущих уровней. Мы по-прежнему полагаем, что учитывая близость сильной области поддержки 2140-2160 пунктов ММВБ, рынок может перейти в боковой дрейф на ближайшие несколько дней. При этом при отсутствии шоков на глобальных рынках и даже умеренном повышении нефтяных цен рост рынка вскоре возобновится.
Сегодня лучше рынка могут выглядеть акции телекомов, на сообщениях СМИ о возможностях ослабления требований «закона Яровой». Фундаментально ак4ции сотовых операторов выглядят весьма привлекательно, по нашим оценкам.
Илья Фролов, Промсвязьбанк