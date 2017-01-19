Комментарии

Приток в биржевые фонды акций возобновился на этой неделе, что может указывать на ограниченность потенциала снижения рынка

На глобальных рынках сохраняется консервативный настрой инвесторов, большинство индексов последние сессии демонстрирует боковую динамику в ожидании значимых событий. Американский рынок акций не может преодолеть сильное сопротивление по S&P500 вблизи 2270 пунктов и демонстрирует снижение по DJIA 4-ю сессию подряд, отдаляясь от психологической отметки 20000 пунктов. В пятницу с речью по случаю вступления в должность должен выступить 45-й президент США Д.Трамп, а сегодня в ночь о планах ФРС по монетарной политике и состоянию экономики в Стэнфорде выступит Дж.Йеллен.

Сегодня же в фокусе заседание ЕЦБ. Консенсус-прогноз не предполагает каких-либо изменений в политике европейского регулятора в части ставок и лимита программы выкупа активов, но интересны формулировки и возможные изменения прогнозов по экономике на фоне бурного повышения инфляционных ожиданий, что создает риск скорого (с 2018г.) сворачивания программы монетарной поддержки экономики и может стать неблагоприятным фактором для рисковых активов.

Российский рынок акций снижается 6 сессий подряд по индексу ММВБ на фоне неопределенного развития ситуации на глобальных рынках перед значимыми событиями второй половины этой недели. Тем временем, приток в биржевые фонды акций, ориентированные на российские активы, возобновился на этой неделе, что может указывать на ограниченность потенциала снижения рынка с текущих уровней. Мы по-прежнему полагаем, что учитывая близость сильной области поддержки 2140-2160 пунктов ММВБ, рынок может перейти в боковой дрейф на ближайшие несколько дней. При этом при отсутствии шоков на глобальных рынках и даже умеренном повышении нефтяных цен рост рынка вскоре возобновится.

Сегодня лучше рынка могут выглядеть акции телекомов, на сообщениях СМИ о возможностях ослабления требований «закона Яровой». Фундаментально ак4ции сотовых операторов выглядят весьма привлекательно, по нашим оценкам.

Илья Фролов, Промсвязьбанк