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Внешний фон выглядит близким к нейтральному

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent частично отыгрывают вчерашнее падение благодаря публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на существенное сокращение запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2170-2175 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что при улучшении внешнего фона этот фондовый индикатор способен продемонстрировать технический отскок после наиболее продолжительного с сентября прошлого года снижения в течение 6-ти торговых сессий подряд.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду изменились разнонаправленно. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.38% при оборотах торгов примерно на 10% выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение британского фондового индикатора оказало повышение котировок акций банка HSBC (+1.8%), горнодобывающих предприятий Rio Tinto (+2.6%) и BHP Billiton (+1.5%), а также табачной компании British American Tobacco (+1.2%). Сдержало рост индекса FTSE 100 резкое падение котировок акций медиакомпании Pearson (-29%), произошедшее после предупреждения компании о вероятном снижении прибыли и сокращении дивидендных выплат. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в среду потерял 0.13%, а падением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банка BNP Paribas (-1.4%), консалтинговой компании в сфере менеджмента и информационных технологий Capgemini (-1.4%) и страховщика Axa (-1.9%). Немецкий индикатор DAX (+0.51%) прибавил благодаря росту котировок акций компаний Bayer (+1.5%) и Adidas (+3%), внесших существенный вклад в его повышение.

Фондовый рынок США в среду не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones снизился в итоге дня на 0.11%, а наибольшее отрицательное влияние на его просадку оказали акции банка Goldman Sachs (-0.6%) и компании в области медицинского страхования UnitedHealth (-1.8%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0.31% на фоне повышения котировок акций таких компаний, как Fastenal (+5.8%) Skyworks Solutions (+3.1%) и Citrix Systems (+2.9%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.18%) также продемонстрировал положительную динамику, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (+0.8%). Выступившая глава ФРС Джанет Йеллен отметила, что сроки следующего повышения ставки будут зависеть от фактического развития экономики в предстоящие месяцы.

Рынок акций РФ в среду снизился вслед за ценами на нефть. Индекс ММВБ потерял 0.4% в основном из-за снижения акций Газпрома (-0.5%) и «префов» Транснефти (-4.3%). Долларовый индекс РТС потерял 0.4%. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на поведение инвесторов, стоит выделить ожидающееся решение Европейского Центробанка по вопросам денежно-кредитной политики, а также публикацию данных статистики по запасам и производству нефти в США, которые могут выступить драйвером рыночных движений. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, стоит отметить публикацию финансовых результатов Газпрома и операционных результатов ДИКСИ.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»