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Курсы валют в Иркутске: 20 января минимальный курс продажи доллара составил 59,95 руб., евро - 63,95 руб

20 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 57-59,65 рубля за доллар, курс продажи составил 59,95-63,7 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 30 коп. и составил 59,65 рубль. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 26 коп. и составил 59,95 руб. По такому курсу доллар продает ФИНАМ.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 59,05-63,55 рубля за евро, курс продажи составил 63,95-66,4 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 40 коп. и составил 63,55 руб. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 55 коп. и составил 63,95 руб. Такой курс евро продажи предложил ФИНАМ.