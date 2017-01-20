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Курсы валют в Ангарске: 20 января минимальный курс продажи доллара 59,98 руб., евро - 63,98 руб

20 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 57-59,55 рубля за доллар, курс продажи составил 59,98-62,54 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 30 коп. и составил 59,55 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 23 коп. и составил 59,98 руб. По такому курсу доллар продает Гринкомбанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 60,85-63,5 рубля за евро, курс продажи составил 63,98-66,22 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 38 коп. и составил 63,5 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 50 коп. и составил 63,98 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.