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Первые указы Трампа могут повлиять на настроение инвесторов

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $54.4 за баррель в ожидании итогов предстоящего заседания комитета ОПЕК по контролю за добычей нефти. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2160 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что при улучшении внешнего фона этот фондовый индикатор способен продемонстрировать отскок после самого продолжительного за последние 15 лет снижения в течение 7-ми торговых сессий подряд.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.54% при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение британского фондового индикатора оказало снижение котировок акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-2%), BP (-1.2%) и горнодобывающих предприятий Rio Tinto (-1.2%) и Anglo American (-3.1%), а также фармацевтической компании AstraZeneca (-2.5%). Сдержало падение индекса FTSE 100 повышение котировок акций табачной компании British American Tobacco (+2.2%). Выступившая в Давосе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о своем видении ситуации после выхода Великобритании из Евросоюза. По её словам Brexit является восстановлением национальной самостоятельности, и соответствует национальным интересам страны. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в четверг потерял 0.25%, а падением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции нефтегазового гиганта Total (-1.3%) и сталепроизводителя ArcelorMittal (-1.8%). Немецкий индикатор DAX (-0.02%) понес небольшие потери на фоне падения котировок акций компаний Siemens (-0.6%) и Vonovia (-1.8%), внесших существенный вклад в его понижение.

Фондовый рынок США в четверг показал нисходящую динамику. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones снизился в итоге дня на 0.37%, а наибольшее отрицательное влияние на его просадку оказали акции банка Goldman Sachs (-1.2%) и нефтяной корпорации ExxonMobil (-1.8%). Индекс high-tech биржи NASDAQ упал на 0.28% на фоне падения котировок акций таких компаний, как Western Digital (-2.1%), Seagate (-2.4%) и Micron (-2.7%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.36%) также продемонстрировал отрицательную динамику, а снижением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью (-1%). Выступившая глава ФРС Джанет Йеллен отметила среди глобальных рисков Китай, заявив, что Федрезерв следит за ситуацией.

Рынок акций РФ в четверг снизился. Индекс ММВБ потерял 0.36% в основном из-за снижения акций Газпрома (-1.3%) и ЛУКОЙЛа (-0.9%). Долларовый индекс РТС (-1.31%) упал сильнее из-за ослабления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных изменить поведение инвесторов, стоит выделить инаугурацию президента США Дональда Трампа, который планирует подписать свои первые указы уже в ближайшие дни. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, стоит отметить ожидающуюся публикацию операционных результатов Северстали за 4-й квартал прошлого года.